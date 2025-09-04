Luego de un buen ajuste en La Rinconada, este ejemplar intentará conseguir su primera victoria en su quinta salida

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras no se detiene y este domingo 07 de septiembre arranca el tercer y último meeting del año. Una vez más el hipódromo La Rinconada abre sus puertas para la realización de la reunión 34, un evento que marcará la primera jornada del mencionado mes.

12 competencias en su cartelera y, a diferencia de otras ocasiones, no tendrá pruebas selectivas de grado. La acción en la pista comienza a partir de la 1:00 de la tarde, acompañado del atractivo 5y6 nacional desde la séptima carrera.

La undécima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional es para el lote de caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros.

Ajuste: La Rinconada Caballo Carrera

Este miércoles 03 de septiembre, el nacido y criado en el Haras Urama que reaparece luego de 70 días sin correr ajustó en la pista de Coche 14 26,4 400 metros (EP) 39 2P 54/ movido y respondió con remate 12,4 con traqueador. Así lo informó la hoja de los ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Enemigos de la carrera: Ejemplares La Rinconada