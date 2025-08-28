Hipismo

Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°33 en el hipódromo La Rinconada

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

 

Por Meridiano

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 05:10 pm
Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°33 en el hipódromo La Rinconada
Foto: José Antonio Aray.
Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.

NOTAS RELACIONADAS

¡Este domingo 31 de agosto, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Entre los favoritos de la cátedra, se encuentra una yegua que alcanzó el mayor puntaje. Se trata de Ambrosia, con Francisco Quevedo sobre los estribos, presentado por Fernando Parilli Araujo.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Honey Time 13
My Flirting Mate 11
Acanelada 3
Yarel 2
Valeria Time 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Convergente 10
Magicshadow (USA) 9
Arcano 5
Chon Brady 2
El De Will 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Boiled Milk 14
Linda Bizkaia 11
Salome 4
Manchega 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Luigino 12
Talentoso 11
Ancelotti 2
Gran Euro 1
Online 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Ambrosia 15
Lady Rossy 9
Quality Princess  3
La Súper Kat 2
Yaqui Desings 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Linda Ilusión 13
Victoria de Oro 6
Sweet Flower 5
Elorza Princess 2
Cheetah 1
Mi Catira Emma 1

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Saratoga Barcelona
Jueves 28 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo