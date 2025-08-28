Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°33 en el hipódromo La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Entre los favoritos de la cátedra, se encuentra una yegua que alcanzó el mayor puntaje. Se trata de Ambrosia, con Francisco Quevedo sobre los estribos, presentado por Fernando Parilli Araujo.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Honey Time 13 My Flirting Mate 11 Acanelada 3 Yarel 2 Valeria Time 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Convergente 10 Magicshadow (USA) 9 Arcano 5 Chon Brady 2 El De Will 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Boiled Milk 14 Linda Bizkaia 11 Salome 4 Manchega 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Luigino 12 Talentoso 11 Ancelotti 2 Gran Euro 1 Online 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Ambrosia 15 Lady Rossy 9 Quality Princess 3 La Súper Kat 2 Yaqui Desings 1

SEXTA VÁLIDA