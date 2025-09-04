Aquí tienes los más fuertes luego de un análisis hípico que no puedes perderte de la jornada dominical

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 34, está pautada para este domingo 07 de septiembre con un total de 12 competencias sin carreras clásicas, a partir de la 1:00 de la tarde, como es de costumbre en el hipódromo La Rinconada.

Datos hípicos: La Rinconada Análisis Caballos

Gran Alabama: Es un ejemplar que a esta hora gusta mucho por parte del público apostador para la primera del loto hípico. Va a una nueva presentación en el óvalo de Coche, este hijo de Manchester viene de competir en el recién disputado clásico de los sprinters donde arribó tercero muy cerca del ganador. Ahora con la monta de Quevedo y ante un lote más cómodo no debería perder.

Otra yegua que también gusta mucho dentro del aficionado hípico es Orolinda en la primera válida para el juego del 5y6 nacional. Para esta ocasión mejora mucho la monta ya que pasa a las manos de Quevedo y de no presentar tropiezos en carrera sin lugar a duda será de las yeguas que más corra en los metros finales al punto de llevarse su primera victoria de la campaña.

Por último, en la décima carrera válida lo que es una prueba para yeguas nacionales e importadas de 3 y 4 años, ganadores de 1 carreras (a excepción de carreras de reclamo), con una nómina de 11 participantes. Precisamente es Coach Sessa (Usa), la importada que ya se estrenó de forma contundente en la arena de Coche y que se espera que repita victoria ante este lote que al parecer será muy difícil que la detenga.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada Reunión 34 Domingo

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Uno de los que gusta para este tipo de jugada es el caballo Papa Stefano que participa en la quinta válida para el juego de las mayorías, que reaparece luego de superar ciertos detalles y ahora contará con la monta del jinete profesional Yonkleiver Díaz.