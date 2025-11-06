Nómina reducida: La primera válida del 5y6 arranca con once participantes tras un retiro de último minuto en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada prepara una jornada hípica cargada de adrenalina. Este domingo, el Hipódromo recibe la reunión número 43 del año 2025, con un programa de tres carreras que en esta ocasión no presenta pruebas selectivas pero si un 5y6 muy parejo desde la octava carrera.

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la tarde de este jueves seis de noviembre, a través de sus redes sociales, se conoció la información de un yegua que estaba inscrita para la octava competencia, primera válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

La Rinconada: Retiro 5y6 nacional Nómina Yeguas

Se trata de la cuatroañera Ardentía (número 1) pues iba a una nueva carrera especial para yeguas nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros.

Este ejemplar nacido y criado en el Haras La Alameda, al mismo tiempo es una hija de Ekhlaas en Rezkakas por Voyager que sería conducida por el jinete profesional Aldry Siso y en su más reciente actuación había llegado en el octavo lugar a 24 cuerpos de la ganadora Caramel Love.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la pupila de Alberto Mizrahi es por Herida crónica miembro posterior Izquierdo.

Según fuetes digitales

Una herida crónica en el miembro posterior izquierdo de un caballo es una herida que no cicatriza adecuadamente después de 4 a 12 semanas, a pesar del tratamiento.

Estas heridas pueden ser el resultado de traumatismos, infecciones o problemas subyacentes y pueden incluir la formación de tejido cicatricial inferior al normal, infección o daño profundo en los tendones o huesos. Las causas pueden ser diversas y requieren un diagnóstico veterinario preciso, que a menudo incluye cultivos, radiografías y ecografías