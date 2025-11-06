La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°43

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
¡Este domingo 09 de noviembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"
Con una paridad absoluta en los pronósticos (ambos con 15 puntos), el respaldo de la cátedra se divide entre dos importados: Easyasyouplease (USA), que contará con la guía de Oliver Medina y entrenando por Fernando Parilli Araujo, y Juan Valdez (USA), que tendrá los servicios de Robert Capriles en yunta con Carlos Luis Uzcátegui.
PRIMERA VÁLIDA
|EJEMPLARES
|PUNTOS
|Easyasyouplease (Usa)
|15
|Victory Rose
|7
|Melania
|5
|Vienna Dinamita
|2
|Bella Zafiro
|1
SEGUNDA VÁLIDA
|EJEMPLARES
|PUNTOS
|Princesa Lucia
|13
|Mi Catira Emma
|12
|Reina de Vela
|2
|Amboise
|2
|My Unflagging Mate
|1
TERCERA VÁLIDA
|EJEMPLARES
|PUNTOS
|Rozagante (Usa)
|13
|El Gran Barlovento
|10
|Bola de Humo
|4
|Lumiere
|3
|Papá Stefano
|1
CUARTA VÁLIDA
|EJEMPLARES
|PUNTOS
|Nikitis (Usa)
|13
|Etna's Napper (Usa)
|9
|Princesa Crossover
|5
|Luna Dulce
|3
QUINTA VÁLIDA
|EJEMPLARES
|PUNTOS
|Anabella
|10
|Universal Joy (Usa)
|10
|Antalya
|6
|Guillermina
|2
|Emmyarantza
|1
SEXTA VÁLIDA
|EJEMPLARES
|PUNTOS
|juan Valdez (Usa)
|15
|Freites Pe
|9
|Clover Time
|3
|Verstappen
|1
|Zaraceño
|1
|El Perfecto
|1