La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°43

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 09 de noviembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

Con una paridad absoluta en los pronósticos (ambos con 15 puntos), el respaldo de la cátedra se divide entre dos importados: Easyasyouplease (USA), que contará con la guía de Oliver Medina y entrenando por Fernando Parilli Araujo, y Juan Valdez (USA), que tendrá los servicios de Robert Capriles en yunta con Carlos Luis Uzcátegui.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Easyasyouplease (Usa) 15 Victory Rose 7 Melania 5 Vienna Dinamita 2 Bella Zafiro 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Princesa Lucia 13 Mi Catira Emma 12 Reina de Vela 2 Amboise 2 My Unflagging Mate 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Rozagante (Usa) 13 El Gran Barlovento 10 Bola de Humo 4 Lumiere 3 Papá Stefano 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Nikitis (Usa) 13 Etna's Napper (Usa) 9 Princesa Crossover 5 Luna Dulce 3

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Anabella 10 Universal Joy (Usa) 10 Antalya 6 Guillermina 2 Emmyarantza 1

SEXTA VÁLIDA