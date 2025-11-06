Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°43

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 12:25 pm
Foto: José Antonio Aray
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 09 de noviembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

Con una paridad absoluta en los pronósticos (ambos con 15 puntos), el respaldo de la cátedra se divide entre dos importados: Easyasyouplease (USA), que contará con la guía de Oliver Medina y entrenando por Fernando Parilli Araujo, y Juan Valdez (USA), que tendrá los servicios de Robert Capriles en yunta con Carlos Luis Uzcátegui.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Easyasyouplease (Usa) 15
Victory Rose 7
Melania 5
Vienna Dinamita 2
Bella Zafiro 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Princesa Lucia 13
Mi Catira Emma 12
Reina de Vela 2
Amboise 2
My Unflagging Mate 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Rozagante (Usa)  13
El Gran Barlovento  10
Bola de Humo 4
Lumiere 3
Papá Stefano 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Nikitis (Usa) 13
Etna's Napper (Usa) 9
Princesa Crossover 5
Luna Dulce 3

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Anabella 10
Universal Joy (Usa)  10
Antalya 6
Guillermina 2
Emmyarantza 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
juan Valdez (Usa) 15
Freites Pe  9
Clover Time 3
Verstappen 1
Zaraceño 1
El Perfecto 1

 

 

