La confianza de Carlos Luis Uzcátegui: "Esta yegua anda en el tope de condición física y estoy seguro que será una línea"

Este miércoles 08 de octubre el reconocido entrenador Carlos Luis Uzcátegui estuvo presente en la jornada de ajustes y aprovechó la ocasión de ser entrevistado por el equipo de Meridiano Web para dar a conocer las condiciones físicas-atléticas de los nueve ejemplares presentados para la reunión número 39, a realizarse el día domingo en el hipódromo La Rinconada.

Saludos entrenador, agradecido por conceder la entrevista para nuestros lectores hípicos de Meridiano Web, ¿cómo se encuentra?

-Saludos para toda la familia hípica de Venezuela y el mundo. Es un placer estar con ustedes y muchas gracias. Les voy a comentar un poco sobre mis presentados para este domingo. Les invitamos a todos asistir al Hipódromo Internacional La Rinconada que va a estar extraordinaria y será un 5y6 que va a hacer récord seguramente con estas 12 carreras que serán todo un espectáculo.

Un total de siete presentados tendrás para la jornada dominical. Comienza en la primera carrera con la tordilla dosañera Priyanka, con la monta del jinete Jhonathan Aray ¿Qué nos puedes comentar?

-Es una potra que se ha visto muy bien en sus últimos compromisos contra las buenas yeguas en los clásicos. Esta yegua con una buena partida podrá estar decidiendo esta carrera.

En la segunda del ciclo no válido inscribió al dosañero Jofiel que reaparece luego de 147 días sin correr y en su última tuvo una buena actuación en el Clásico Periódistas Hípicos (GIII).

-Es un caballo que luce espectacular y todo está al 60%. En su última el caballo pudo acercarse, pero tuvo un tropiezo y en los metros finales se vino durísimo en velocidad.

La cuatroañera Star Plus con Aldry Siso sobre los estribos será tu compromiso para la cuarta competencia.

-La yegua está bellísima y correrá contra las tresañeras que, le baja un poco el chance.Las otras son como ella del lote superiores de cuatro años. Star Plus anda en mejores condiciones. No la dejen fuera de las combinaciones exóticas.

En la quinta carrera presenta a dos ejemplares: Bombazo y al norteamericano Tapit’s Tale (USA).

-Bombazo es un ejemplar que se mantiene a base de galopes y Tapit’s Tale se mantiene espectacularmente bien, es súper rendidor. La carrera es súper pareja, pero estoy seguro que estará decidiendo y correrá muy bien.

Para el Clásico Ezequiel Zamora (GIII) corre la efectiva tordilla norteamericana Nikitis (USA) que se ha mostrado bastante solvente en sus actuaciones anteriores.

-Una yegua que viene de correr de 2.000 metros y hasta hace dos meses corrió 1.200 metros, por lo que se hizo un trabajo importante para recortarla. Esperemos que todo salga bien y estoy seguro que estará en el tope del marcador.

5y6 Nacional: La Rinconada

Entrenador viene el 5y6 Nacional y para la cuarta válida inscribió a la tresañera Aslaug.

-Esta yegua en su última partió muy retrasada, pero con todo y eso venía durísima en velocidad en los metros finales. Para está carrera le tocó el puesto 2. Hoy la llevé al aparato buscando un poca más de velocidad o mejor brinco y estoy seguro que vas a estar allí. Así es que anda muy bien esta yegua y no la dejen fuera de sus combinaciones.

La quinta válida es el Clásico Virgilio Decán (GI) en homenaje al "Príncipe de la Narración" conocido como “Aly Khan”. Allí en esa merecida selectiva corre la yegua norteamericana invicta Fleet Street.

-Es una yegua excepcional, tiene lo todo para ganar está carrera incluso correrá contra los machos maduros. Esta yegua anda en el tope de condición física-atlética y estoy seguro que será una línea.

Cierras tus compromisos en la conocida carrera de los acumulados, sexta válida con el potro tresañero importado Forever Seeker (USA) que viene de Kentucky, Estados Unidos y hará su debut aquí en el principal óvalo venezolano.

-Es un caballo de 506 kilos, un caballo hermoso, muy bonito. Tiene un pedigree de lujo. Su madre Forever Unbridled es ganadora de la Breeders’ Cup Distaff. Este caballo (Forever Seeker) todo lo ha hecho bien y la mayoría de los caballos norteamericanos cuando no han debutado vienen con pocos aparatazos. Este caballo no brincaba muy bien en el aparato y luego de un mes y medio trabajando con él, ahora brinca muy bien, pero le tocó el puesto 1. Estoy seguro que con un buen brinco, este ejemplar podrá estar en el tope del marcador.