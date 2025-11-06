Junior Alvarado gana carrera en el opening day del fall meet en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 06 de noviembre comienza el inicio del meeting en el hipódromo de Aqueduct con una programación de nueve competencias que incluye dos Stakes sin grado.

A la altura de la tercera competencia se disputó un Maiden Special Weight de 80 mil dólares de premios a repartir, reservada para yeguas de tres y más años, en distancia de 6 1/2 furlones (1.300 metros), en pista de arena.

Junior Alvarado: Comienzo meeting Aqueduct

La ganadora de está prueba fue para la castaña Lady Angelina (número 6), conducida por el reconocido jinete venezolano, Junior Alvarado y presentada por William Moot, la cual desde el momento de la partida salió a pelear cerca de las punteras Rare Society (número 9), Three Nines Fine (número 5) y Red Velvet Cake (número 8). Los parciales marcaron 22’’78 para 400 y 46’’81 para 800 metros.

Al giro de la última curva, la pupila de Moot (por fuera) se vino en un buen duelo con Three Nines Fine (número 5-por dentro) en los metros finales y Lady Angelina no aguantó el acoso para venirse en velocidad y cruzó al espejo en franca ganancia.

El resto de los parciales de la carrera quedaron en 1.11’’31 para 1.200 y cerrar el crono en 1.17’’67 para los 1.300 metros del recorrido.

Lady Angelina es un producto de Violence en Go Zappem por Ghostzapper, por lo que logró su primera victoria en tres presentaciones y abonó un dividendo de taquilla de $19,70 a ganador, $7,40 el placé y $8,06 el show.