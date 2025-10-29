Mira lo que dijo Bill Mott entrenador de Sovereignty sobre el futuro del doblecoronado estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles por la mañana, el entrenador Bill Mott confirmó que Sovereignty, un ejemplar hijo de Into Mischief, se retiraría del evento. A inicios de semana, se conocieron los problemas del caballo con una fiebre que se estaba controlando para tomar parte en la edición número 42 de la Breeders’ Cup Classic G1, que tendría lugar este sábado primero de noviembre en el hipódromo de Del Mar, San Diego, California.

Breeders’ Cup sin el mejor potro de tresañero en Estados Unidos

El entrenador Bill Mott, miembro del Salón de la Fama, dijo esta mañana que Sovereignty, el principal contendiente para Caballo del Año, no correrá en la Breeders' Cup Classic (G1) del 1 de noviembre. "Hace 24 horas estaba bien... Pero ayer por la tarde, a las siete de la noche, volvió a tener un pico, así que tuvimos que volver a medicarlo", dijo Mott. "Y se tomó la decisión".

"No íbamos a forzar los límites."

El hijo de Into Mischief el potro tuvo fiebre el 27 de octubre y Mott quería ver cómo respondía a la medicación y al descanso. El entrenador informó que, si el caballo de tres años volvía a tener fiebre, no correría el sábado por precaución.

Mott dijo que a Sovereignty le administraron medicamentos para tratar la fiebre, que inicialmente funcionaron. Pero después de que el potro volviera a tener fiebre, se le administró un antibiótico por precaución. Aparte de la fiebre, Sovereignty no presenta otros síntomas de enfermedad.

"Lo más probable es que sea una infección viral", dijo Mott. "Y los análisis de sangre indicaron que era viral; el recuento de glóbulos blancos seguía siendo normal. Si el recuento de glóbulos blancos estuviera alterado, se asumiría que es una infección bacteriana, pero es viral. Los antibióticos no son efectivos contra un virus, pero le administramos antibióticos anoche, por si acaso se convierte en una infección bacteriana".

Breeders’ Cup: El futuro de Sovereignty tras su retiro temporal

En cuanto al futuro de Sovereignty, Mott dijo que, además de recuperarse de su fiebre, aún no se ha decidido si volverá a las carreras o si comenzará su carrera como semental.

Sovereignty se dirigirá a Kentucky cuando vuele al este en los próximos días, lo cual ya estaba previsto incluso antes de la fiebre, señaló Mott.

"En cuanto a lo que sucederá el próximo año, de una forma u otra, tendrá un pequeño tiempo libre", dijo Mott.