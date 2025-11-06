Gaby Espino hace frente a los mensajes de que abandonó su carrera actoral

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Gaby Espino desde hace algunos años se encuentra enfocada en su faceta de negocios, siendo parte de la reconocida compañía de belleza Farmasi. Con la marca la artista no solo ha viajado por diversos lugares del mundo, sino impulsa su patrimonio con grandes ganancias que ha compartido en redes.

Gaby rompió el silencio

Estar tan enfocada en monetizar ha llevado a la artista estar un poco lejos de la televisión, lo que muchos de sus seguidores han criticado en redes sociales con comentarios fuertes. Sin embargo, para Gaby es fundamental su carrera en los negocios.

En un reciente video posteado en su perfil de Instagram, Espino alzo la voz por los comentarios indicando que el miedo al juicio no paga las cuentas, gastos, comida y necesidad que puedan tener sus hijos y ella, por lo que seguirá firme en su objetivo.

“No me arrepiento de ser actriz, yo amo mi vocación, pero qué locura esta industria. Si yo hubiera tenido miedo no estaría viviendo lo que estoy viviendo hoy. No pierdas tiempo, sea multinivel o sea lo que sea en la vida, decide por ti, gústate tú”, comentó.

En este sentido, aseveró que la idea de Farmasi no es solo vender productos, sino que todos los que deseen formar parte del emprendimiento tengan la conciencia de que también pueden hacerlo con éxito.

Grandes momentos

La madre de dos pequeños y protagonista de la exitosa novela de Telemundo “Más sabe el diablo”, ha logrado viajar por diversos lugares impulsando la marca a través de conferencias.

En septiembre posteó en Instagram un video con el enorme cheque se llevó por haber logrado impulsar las ventas de Farmasi.