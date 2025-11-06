Diosa Canales se lanza sin miedo en contra de Maluma

Suscríbete a nuestros canales

El nombre del cantante Maluma salió a relucir en "La Casa de Alofoke 2", por unas picantes declaraciones de la modelo y vedette Diosa Canales. La venezolana aseveró en tono fuerte que el intérprete no era nadie y mucho menos un artista grande.

Diosa Canales y Maluma / Cortesía

Diosa se ve en contra el paisa

Todo comenzó con una conversación entre participantes, de quién será el artista que llevarán para el cierre de la temporada lo que muchos dieron nombres como Bad Bunny, Marc Anthony y Maluma.

Diosa rechazó que fuese el artista paisa quien vaya al cierre asegurando: "Maluma será grande, pero en su casa".

La criolla destacó que era mejor no hablar del tema, ya que sería peor por el carácter y temple que tiene para decir las cosas sin filtros.

Las palabras y actitud de molestia de la intérprete de "En Cuerpo y Alma", dejaron a sus compañeros impresionados y con la intriga de qué sucedió entre ambos artistas.

Intriga de participantes

Recordemos que Diosa vive en Medellín, Colombia, misma ciudad de donde es el exponente urbano.

Internautas no tardaron en escribir comentarios de duda, por saber que le pudo haber hecho el joven a la belleza de 38 años, quien posó para Playboy Venezuela hace años.

No es la primera ocasión que Canales muestra su carácter en el reality, a lo largo de la competencia ha sostenido altercados con compañeros e invitados, siendo uno de los más fuertes con la dominicana La Gigi.