Maluma confesó haber sido un mujeriego: “Me enamoraba de varias”

Antes de la llegada de Susana Gómez a la vida de Maluma, el cantante estuvo envuelto en un circulo vicioso con varias mujeres a la vez, esto demostraba un comportamiento de hombre mujeriego en el cantante colombiano.

Durante ‘Nude Project Podcast’, el intérprete de “Cuatro Babys” confesó ser “una persona muy enamorada” al punto de hacerlo varias mujeres al mismo tiempo. En sus andanzas pícara, el día de San Valentín era todo un desafío para el paisa.

Maluma siendo todo un mujeriego llegó a enviar muchos ramos de flores a las distintas conquistas que tenía con ayuda de su asistente para evitar errores.

“Yo me enamoraba de varias. Era San Valentí y yo mandaba ramos de flores pa´cá y pa´llá (…) yo esperaba la llamada de cada una, como en felicidad, en plan de ¿te gustaron las flores?, que rico, de verdad te las mandé con mucho amor porque te extraño y al final era así porque vivía de esa manera”, contó.

El cambio de vida de Maluma

Sin embargo, a pesar de su estilo de vida Maluma logró entender que podía encontrar todo en una sola mujer cuando llegó a su vida su actual novia y madre de su hija, Susana Gómez.

Desde el 2020, la bella modelo y el cantante está en una relación que se ha mantenido vigente a lo largo de cinco años. Pero, sin duda un giro inesperado fue cuando nació Paris, la primogénita del reguetonero, un acontecimiento que terminó por centrar su vida.