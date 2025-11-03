Diosa Canales se peló el busto sin pudor en "La casa de Alofoke"

Suscríbete a nuestros canales

Diosa Canales sigue generando contenido en la segunda temporada de "La casa de Alofoke". En el show que se graba y transmite desde República Dominicana, la intérprete ha bailado, hecho arepas, mostrado su cuerpo y hasta los senos.

Una Diosa sin pudor

Durante su estadía en la casa, la criolla que posó para la revista Playboy Venezuela, le mostró a su compañero y amigo Pollito Tropical sus senos.

Sin nada de pudor la belleza de 38 años subió la camisa y mostró al influencer cubano la parte de su cuerpo, dejándolo impactado.

La cámara registró el momento exacto de la subida de camisa de Diosa, dando mucho de que hablar por su personalidad irreverente.

Pura sensualidad y pasión

No es la primera ocasión que la artista muestra su cuerpo, en Venezuela realizó desnudos para importantes revistas como la del conejito, que en su momento causaron revuelo como una vedette llamativa y con unas curvas peligrosas.

Desde su salida de Venezuela, Canales se ha dedicado a expandir su carrera en la música. Desde Medellín, Colombia, ha mostrado toda su fuerza, temple y talento, siendo su último tema "Veneca".