Diosa Canales deja sin aliento al público con un sensual baile en “La Casa de Alofoke 2”

Como es de costumbre, la vedette venezolana Diosa Canales está dando de qué hablar. Su paso por “La Casa de Alofoke 2”, ha dejado huellas y solo debes entrar a las redes sociales para que lo compruebes.

Frases, “consejos icónicos” y hasta bailes sensuales, han sido tendencia y posicionan a la criolla como una de las participantes favoritas del reality creado por Santiago Matías 'Alofoke'.

Diosa Canales es un ícono en el reality

Entre sus mejores momentos en el programa, podemos encontrar cuando bailó un dembow mientras lucía un traje con las banderas de Venezuela y República Dominicana estampadas, lo que rápidamente la convirtió en una de las participantes más comentadas desde el inicio.

En una de las escenas más virales del programa, se metió al jacuzzi junto a varios compañeros, con un bikini y comenzó a bailar con total soltura.

No dejó de protagonizar también momentos de conflicto y tuvo un enfrentamiento verbal con La Perversa, a quien acusó de “no ser real” y advirtió que, tras la salida de otra participante, debía mantener su distancia. Todo esto después de haber discutido fuertemente con La Gigi.

Además, mostró una faceta más seria y humana al hablar de su país natal, Venezuela, y romper en llanto expresando su dolor por no vivir en su tierra.

Un húmedo baile

La noche del 1 de noviembre, Canales dio de qué hablar nuevamente mientras grababa una publicidad para Ron Barceló, patrocinante oficial del show.

“¡En Fuego! noche de publicidad”, se lee en el post publicado en su cuenta de Instagram. El video deja ver la habilidad de Diosa para seducir a los espectadores, en cualquier situación. Mientras sonaba una canción sexy de fondo, ella jugaba con la bebida por todo su cuerpo.

Sin pensarlo, la también cantante, se subió a la barra y comenzó a tongonear su cuerpo de manera muy sensual. “El mejor ron, rico y sensual”, expresó al mismo tiempo que rociaba el licor desde su cuello hacia abajo.