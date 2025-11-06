MLB: José Alvarado se queda en Philadelphia

Suscríbete a nuestros canales

José Alvarado comenzó la temporada 2025 explosivo y posicionándose como uno de los mejores relevistas de la Liga Nacional en la primera mitad del año. Sin embargo, una suspensión de 80 juegos por arrojar positivo a sustancias prohibidas empañó su presentación en las Grandes Ligas.

Después de cumplir con la sanción, el pelotero venezolano regresó en agosto a la acción con Philadelphia Phillies, pero no mostró esa dominante actuación en el morrito que tuvo en la primera parte. No obstante, el zurdo terminó la campaña con récord positivo de cuatro victorias y par de reveses, 32 ponches y una efectividad de 3.81 en 28 presentaciones.

Pese a un año lleno de altibajos, el zuliano estará de vuelta al bullpen de los Filis para la temporada 2026 de Las Mayores, luego de que el equipo decidiera ejercer la opción de contrato por nueve millones de dólares para la próxima edición de MLB, de acuerdo con el reporte de John Clark.

José Alvarado continúa en Philadelphia

Esta movida de la franquicia de Pensilvania asegura la continuidad de uno de los brazos más confiables del bullpen de Filadelfia, quien ha sido pieza clave en los últimos años gracias a su potente recta y su capacidad para dominar tanto a bateadores zurdos como derechos. La decisión refleja la confianza de la organización en su rendimiento y en el papel que puede seguir desempeñando en la lucha por el título.

Además de su marca y efectividad en la reciente actuación en Grandes Ligas, Alvarado coleccionó un WHIP de 1.31 y siete salvamentos en 26.0 innings lanzados. Dave Dombrowski, El presidente del departamento de operaciones de béisbol de los Filis, destacó como uno de los responsables para que el lanzador venezolano se mantenga en las filas de la novena del viejo circuito.

Con el regreso del relevista, Phillies apunta a tener uno de los mejores cuerpos de bullpen en la vendiera temporada con la presencia del cerrador dominicano Jhoan Durán, los zurdos Matt Strahm y Tanner Banks, y el derecho Orion Kerkering.