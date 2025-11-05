MLB: La Serie Mundial 2025 rompe una nueva estadística sobre el montículo

Suscríbete a nuestros canales

Definitivamente la Serie Mundial 2025 rompió los estándares de la MLB, incluso en la cantidad de pitcheos. En 2020, se registraron 1,756 lanzamientos, cifra que se mantuvo relativamente estable en los dos años siguientes, con 1,726 tanto en 2021 como en 2022. Posteriormente, hubo un descenso notable a 1,490 en 2023, seguido de un leve repunte a 1,576 en 2024. Sin embargo, la cifra de 2025 es la que ha causado asombro: un total de 2,384 lanzamientos.

Este asombroso total de lanzamientos en la serie mundial 2025 representa un incremento masivo, superior en más de 800 pitcheos respecto al año anterior (1,576) y un aumento del 36% sobre la cifra más alta en el periodo (1,756 en 2020).

¿Qué explica el récord de pitcheo en 2025?

Este asombroso total de lanzamientos en la Serie Mundial 2025 apunta a varios factores:

Duración de la serie: El principal indicador de un alto volumen de lanzamientos es que la serie final de 2025 se extendió al máximo de siete juegos. Una Serie Mundial más larga naturalmente acumula más pitcheos. Juegos más largos y llenos de conteos: El incremento también apunta a que los juegos fueron más disputados, con los bateadores llevando los conteos al límite (3-2), resultando en más foul balls y una mayor fatiga para los lanzadores. Extra innings: Por supuesto el tiempo extra en una serie, en especial si se alarga hasta el inning 18 como sucedió en el Juego 3, tendrá relevancia en la alta cantidad de pitcheos.

El récord de pitcheo de la Serie Mundial 2025 no es solo una estadística; es una narrativa. Sugiere una final épica, extenuante y cargada de tensión, donde cada lanzamiento fue una batalla y donde por fortuna, los Dodgers salieron campeones.