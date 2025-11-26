Una de las yeguas que más gustaba en el 5y6 nacional fue retirada de última hora en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 46 se disputa este domingo 30 de noviembre en el hipódromo La Rinconada y como es de costumbre las carreras se inicia a partir de la 1:00 de la tarde con la programación de 12 competencias que en esta ocasión no incluyen pruebas selectivas ni de grado.

En horas de la mañana de este miércoles 26 de noviembre el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), a través de sus redes sociales informó acerca de una yegua que estaba inscrita para la undécima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

Yegua: Fija 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Se trata de la alazana Mon Diplome (número 5) pues iba a participar en esta válida para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros.

La yegua se presentará en la arena de Coche, donde será montada por el jinete aprendiz Winder Véliz. Este binomio ya cuenta con un antecedente reciente: el pasado dos de noviembre, arribaron en la segunda posición, detrás de la importada Cheeca Blue. La ejemplar, nacida y criada por el entrenador Antonio Bellardi, se perfila como la gran favorita en la revista hípica de mayor circulación, Gaceta Hípica.

Motivo del retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, la razón del retiro de la pupila de Bellardi es por Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.

Según fuentes digitales

La hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio (HPIE) es el sangrado en los pulmones de los caballos que ocurre durante el ejercicio intenso. Se debe a la ruptura de pequeños vasos sanguíneos en los pulmones debido al aumento de la presión, y afecta a caballos de carreras y otros equinos que realizan esfuerzos extenuantes.