Debut de Gabriela Guarenas en La Rinconada: Este fue el análisis del ejemplar clave para el ciclo no válido de la R46

Suscríbete a nuestros canales

La adrenalina del hipismo venezolano tendrá una nueva cita este domingo 30 de noviembre en el hipódromo La Rinconada, con la celebración de la reunión número 46 del tercer meeting.

Este miércoles 26 de noviembre en la mañana, el equipo de Meridiano Web asistió a la acostumbrada jornada de ajustes en los espacios de la pista caraqueña, a fin de entrevistar a los protagonistas como lo son jinetes y entrenadores para conocer de primera mano las condiciones físico atlética de los ejemplares.

Debut: Entrenadora La Rinconada Reunión 46

Gabriela Alejandra Guarenas Lugo debutará oficialmente como entrenadora en la mencionada reunión dominical, por lo que estuvo presente en la actividad de los ajustes y aprovechó la ocasión de ser entrevistada para este medio digital acerca de las condiciones de su único ejemplar presentado.

De acuerdo con la nota de su perfil personal publicada por este medio el día martes 25 de este mes, Gabriela nació el 23 de octubre de 2006, y con tan solo 19 años de edad realizó su formación profesional bajo la tutela del preparador Dany Pimentel, al mismo tiempo, cursó estudios universitarios de Medicina Veterinaria.

Además, su pasión por el hipismo venezolano se remonta desde su infancia con la conexión constante de los purasangres y por el lado familiar pues proviene de su padre quien es un hípico de toda la vida.

Su incorporación al selecto grupo de profesionales de los purasangres de carreras, la une con la pionera de este año Jessenia Romero y a Albany González Quero en esta desafiante profesión, mientras que el nombre de su promoción de grado fue sin duda, el recordado entrenador Carlos Regalado Soto.

Para la reunión 46, la joven trainer presenta al ejemplar High Black Cat que ostenta una campaña de 18 actuaciones y dos triunfos, y en su más reciente presentación finalizó en el cuarto lugar.

Entrevista en vivo: Gabriela Guarenas R46 La Rinconada

Trainer muy buenos días. Estamos muy agradecido por entrevistarte y un honor para nosotros que seas la tercera entrenadora que debutas este año acá en el óvalo de La Rinconada.

-Hola, un saludo a toda la afición hípica. Primeramente, agradeciendo la oportunidad, también agradecida con todas las personas que apoyan al deporte hípico.

Hará su debut oficial con el ejemplar High Black Cat en la primera competencia de la reunión 46, en una distancia de aliento de 1.800 metros y contará con la conducción del aprendiz Luis Funez Jr., ¿coméntanos acerca de las condiciones físico-atlética del ejemplar?

-Este ejemplar presenta excelentes condiciones y seguiremos trabajando para dar un bonito espectáculo.