Darwin Machís estaría en negociaciones para volver al fútbol internacional

Nuevas noticias surgen a lo interno del fútbol venezolano con una de las figuras que hace meses causó mucho revuelo con su llegada al país. Se trata nada más y nada menos que un futbolista que fue muy referente de la Vinotinto: Darwin Machís.

El futuro del delantero criollo, que hoy milita en UCV, podría recibir algunos cambios próximamente, según informaciones que se revelaron directamente en Colombia.

El periodista Pipe Sierra, que suele seguir muy de cerca el mercado de fichajes del balompié cafetero, detalló que el atacante venezolano estaría en negociaciones para firmar con el América de Cali.

A su vez, apuntó que este movimiento espera ser confirmado como uno de los nuevos refuerzos del club para el periodo de 2026.

La última experiencia internacional de Darwin Machís

De concretarse el movimiento del que habla Pipe Sierra se estaría configurando el regreso de atacante al fútbol internacional, en el que se mantuvo ininterrumpidamente desde el año 2013.

Su último club antes de llegar a UCV estuvo en España vistiendo los colores del Real Valladolid, que terminó descendiendo la edición pasada a la segunda división de este país.

En España fueron hasta seis equipos a los que representó Darwin Machís (Granada, Hércules, Huesca, Léganes, Cádiz y Real Valladolid) y fuera de suelo español jugó en conjuntos como Udinese, Guimaraes y Juárez de México.