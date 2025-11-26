Este enfrentamiento apunta como partido inaugural del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Mientras ya conocemos a 42 de las 48 selecciones que se darán cita en el Mundial 2026, que se desarrolla del 11 junio al 19 de julio, el estadio Azteca será el escenario donde se jugará el partido inaugural del magno evento, tomando en cuenta que México estará en el Bombo 1 como cabeza de serie.

La selección mexicana tendrá la responsabilidad de abrir frente a su afición la Copa del Mundo, que por primera vez se llevará a cabo en tres países y con la participación de 48 equipos nacionales. Previa a que se definan los cupos faltantes, que se concretarán en el repechaje europeo e internacional, la FIFA anunció el formato del sorteo y los bombos con cada uno de los combinados.

Aunque aún no se definen los grupos para el venidero Mundial, México podría ver de cerca al posible rival que enfrentaría en el partido inaugural. Esa selección y primer contrincante de los aztecas, quienes saldría a la acción el próximo 11 de junio desde el emblemático recinto mexicano.

¿A quién enfrentaría México en el partido inaugural del Mundial 2026?

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será un evento de gran expectación, y el partido de apertura podría ser uno de estos 10 enfrentamientos potenciales. Entre las opciones, se destaca la posibilidad de ver a México enfrentarse a varias selecciones internacionales, lo que promete un inicio emocionante para el torneo. Algunos de los equipos que podrían medir fuerzas contra los mexicanos son Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Cabe destacar que, Panamá también forma parte del tercer bombo, pero debido a que no puede haber dos selecciones de una misma confederación en un grupo del Mundial, este quedaría descartado como primer rival de los anfitriones.