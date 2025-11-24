WBC: ¡100 Días! El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su recta final

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol (WBC, por sus siglas en inglés) se encuentra a la vuelta de la esquina. El mismo se llevará a cabo entre el 5 al 17 de marzo de 2026 en distintas sedes.

Este lunes, la cuenta oficial del WBC anunció que el inicio del torneo mundial de la disciplina se encuentra a solo 100 días de distancia, razón por la que los países participantes realizan sus últimos ajustes.

Los posibles favoritos

Japón (Actual Campeón)

Fortaleza: Es el único equipo que ha ganado el Clásico en tres ocasiones (2006, 2009, 2023). Su éxito se basa en un gran compromiso nacional con el torneo y la presencia de superestrellas mundiales.

Jugadores Clave: La estrella indiscutible es Shohei Ohtani. Además, cuentan con un talento impresionante en su liga local (NPB) y nombres ya conocidos en MLB como Yu Darvish.

Estados Unidos

Fortaleza: El actual subcampeón (y campeón en 2017) cuenta con la mayor reserva de talento de la MLB. Si sus principales estrellas se comprometen, son casi imbatibles.

Jugadores Clave: Figuras como Aaron Judge, Mookie Betts, Mike Trout, Trea Turner y varios lanzadores All-Star suelen conformar un equipo de ensueño.

República Dominicana

Fortaleza: Poseen quizás la alineación más poderosa, ofensivamente hablando, con una base de jugadores jóvenes y establecidos en el Big Show. Tienen una gran pasión por el béisbol que se refleja en el torneo.

Jugadores Clave: Estrellas como Juan Soto, Julio Rodríguez, Fernando Tatis Jr. y una rotación de lanzadores de calidad (Sandy Alcántara, Luis Castillo) los hacen peligrosos.

Candidatos Fuertes y Equipos a Observar

Estos equipos también tienen el potencial de llegar a las instancias finales y dar la sorpresa:

Venezuela: A pesar de no haber llegado a una final, su roster está cargado de talento en todas las posiciones, tanto en el bateo como en el pitcheo. El compromiso de líderes como Salvador Pérez los mantiene en la conversación.

A pesar de no haber llegado a una final, su roster está cargado de talento en todas las posiciones, tanto en el bateo como en el pitcheo. El compromiso de líderes como Salvador Pérez los mantiene en la conversación. Puerto Rico: Finalistas en 2013 y 2017, tienen un historial probado en el torneo. Juegan con mucha intensidad y tienen una base de jugadores de la MLB muy sólidos, incluyendo a Francisco Lindor y Carlos Correa. Además, jugarán en casa en la fase de grupos (San Juan).

Finalistas en 2013 y 2017, tienen un historial probado en el torneo. Juegan con mucha intensidad y tienen una base de jugadores de la MLB muy sólidos, incluyendo a Francisco Lindor y Carlos Correa. Además, jugarán en casa en la fase de grupos (San Juan). México: Semifinalistas en la edición de 2023, han demostrado que su pitcheo (especialmente el bullpen) y su pasión pueden llevarlos lejos.

El Clásico Mundial es un torneo corto y muy emocionante, donde el pitcheo y el compromiso en el momento justo suelen definir a los ganadores.