WBC: Dodgers están reacios a permitir que tres de sus estrellas actúen en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los bicampeones del beisbol, los Dodgers de Los Ángeles, ha generado polémica al mostrarse reacios a que Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki representen a Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El equipo de angelino ha dejado entrever que no desea que sus tres estrellas japonesas participen en el próximo Clásico Mundial de Beisbol en 2026. Según reportes de medios japoneses, el gerente general Brandon Gomes evitó comprometerse públicamente, señalando que aún no se ha discutido el tema en profundidad. La preocupación principal radica en el riesgo de lesiones y en la enorme inversión económica que el equipo ha realizado en estos jugadores, quienes son pilares de su rotación y ofensiva.

El valor de Ohtani, Yamamoto y Sasaki para Japón

Los tres lanzadores fueron fundamentales en la conquista del campeonato del WBC 2023 por parte de Japón. Ohtani, con su doble rol de bateador y lanzador, se convirtió en símbolo global del torneo. Yamamoto brilló con su dominio en la lomita y Sasaki, considerado la joya emergente del beisbol japonés, mostró su potencial como futuro as de Grandes Ligas. Para la afición nipona, su presencia en 2026 es casi indispensable.

Riesgo de lesiones y contratos millonarios

Los Dodgers han invertido cifras históricas en estos jugadores. Ohtani firmó un contrato récord de 700 milones, Yamamoto (325 millones) MVP en la Serie Mundial 2025 y Sasaki acaba de incorporarse como promesa a largo plazo. La franquicia teme que un torneo internacional, fuera de su control, pueda comprometer la salud de sus estrellas justo antes de la temporada de MLB.

Prioridad en la rotación de 2026

El club ya confirmó que Sasaki será parte de la rotación abridora en 2026, lo que demuestra la importancia que le asignan. Perderlo por una lesión en el Clásico Mundial sería un golpe devastador para sus aspiraciones del tricampeonato.

Negar la participación de Ohtani, Yamamoto y Sasaki podría generar críticas hacia los Dodgers, especialmente en Japón, donde el béisbol es parte de la identidad cultural. Además, el Clásico Mundial es una vitrina internacional que potencia la marca de los jugadores y, por extensión, de sus equipos.