Mundial Sub-17: Portugal y Austria lucharán por su primera estrella

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Internacional Jalifa será testigo de un duelo histórico y totalmente sorpresivo en la final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025. Por primera vez, dos selecciones buscarán alzar el trofeo en esta categoría: Portugal y, la gran revelación del torneo, Austria.

Este emparejamiento premia a dos equipos que han demostrado un fútbol juvenil de altísimo nivel, superando a potencias tradicionales en el camino.

Cabe destacar, que el partido por el tercer puesto entre Brasil e Italia se celebrará horas antes que la gran final (8:30 AM hora de Venezuela).

Austria, la gran revelación

La presencia de Austria en la final es, sin duda, la nota más destacada del campeonato. La selección austriaca ha protagonizado una campaña impecable, consolidándose como una máquina de ganar y exhibiendo una solidez defensiva asombrosa.

Fase de Grupos: Lideraron el Grupo L con nueve puntos (puntaje perfecto).

Dieciseisavos de Final: 2-0 vs. Túnez

Octavos de Final: 4-0 vs. Inglaterra

Cuartos de Final: 1-0 vs. Japón

Semifinales: 2-0 vs. Italia

Portugal busca su primera estrella

La selección lusa, que ya fue campeona de Europa en la categoría, ha mostrado dos caras: una ofensiva demoledora y una resiliencia inquebrantable en los momentos de mayor presión. Portugal ha tenido que transitar un camino más sinuoso, pero demostrando una enorme capacidad de adaptación.

Fase de Grupos: Clasificaron como segundos del Grupo B con seis puntos.

Dieciseisavos de Final: 2-1 vs. Bélgica

Octavos de Final: 5-0 vs. México

Cuartos de Final: 2-0 vs. Suiza

Semifinales: 0-0 (6-5 en penales) vs. Brasil

Ambos equipos están a un solo paso de inscribir su nombre en la historia del fútbol mundial juvenil. Dicho compromiso se disputará este jueves 27 de noviembre a las 12:00 PM (hora de Venezuela).