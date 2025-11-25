WBC: Shohei Ohtani confirma su participación con Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella japonesa del beisbol, Shohei Ohtani, anunció en su cuenta de Instagram que representará nuevamente a la selección de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. La decisión del jugador de 31 años no solo refuerza las aspiraciones del equipo nipón, sino que también garantiza un espectáculo global que atraerá la atención de millones de fanáticos.

El recuerdo imborrable del Clásico Mundial 2023

En 2023, Ohtani protagonizó uno de los momentos más icónicos en la historia del béisbol moderno. Con Japón enfrentando a Estados Unidos en la final, el lanzador y bateador se midió ante su compañero de equipo en los Angelinos, Mike Trout. El desenlace fue cinematográfico: un ponche que selló el campeonato para Japón y que consolidó a Ohtani como un héroe nacional y una figura global.

Ohtani, bicampeón en MLB busca bicampeonato en el Clásico

La victoria de 2023 reafirmó la supremacía de Japón en el Clásico Mundial, sumando su tercer título a su palmarés. La presencia de Ohtani fue determinante, no solo por su capacidad ofensiva, sino por su liderazgo dentro y fuera del campo. Su regreso en 2026 representa la continuidad de un proyecto deportivo que busca mantener a Japón en la cima del beisbol internacional.

Con 31 años, Ohtani llega al torneo en una etapa de madurez deportiva, con dos MVPs consecutivos y dos anillos de Serie Mundial. Su experiencia en la MLB y su conocimiento del juego internacional lo convierten en un líder natural para el equipo japonés. La combinación de juventud en la nómiba y la veteranía de figuras como él podría ser la fórmula perfecta para repetir el éxito de 2023.

Japón como favorito

La confirmación de Shohei Ohtani eleva automáticamente a Japón a la categoría de favorito. Su presencia garantiza un nivel competitivo superior y un atractivo mediático que beneficiará al torneo. Los rivales saben que enfrentar a Samurai Japan con Ohtani en la alineación es un desafío mayúsculo.