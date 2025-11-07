MLB: ¡Histórico! Shohei Ohtani es el único pelotero que ha logrado esta hazaña

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani tuvo una destacada temporada 2025 de Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, dejando números que podrían estar encaminándolo a un nuevo MVP en su carrera. Además, el japonés celebró este año su segundo campeoanto de Serie Mundial con los californianos, un logro que destaca aún más su participación esta campaña.

El nipón brilló tanto como bateador, como lanzador, pero sin duda su mayor fuerte a lo largo de este curso fue lo ofensivo, donde destacó como uno de los mejores bateadores de todo el beisbol, registrando incluso más de 50 jonrones, una cifra que deja en evidencia su gran poderío.

Récord único para Shohei Ohtani

Según un dato de Codify, Ohtani ha logrado algo que ningún otro jugador en la historia de las Grandes Ligas había conseguido. En 2024, cerró la temporada con una línea impresionante de 54 cuadrangulares, 59 bases robadas y 7 triples, combinando poder y velocidad a un nivel casi inimaginable. Su desempeño no solo redefinió lo que significa ser un jugador completo, sino que también lo consolidó como una de las figuras más dominantes y versátiles de la MLB.

Lo más asombroso es que el asipatico repitió la hazaña al año siguiente, en 2025, con 55 jonrones, 20 robos y 9 triples, demostrando que su temporada anterior no fue una excepción. Mantener ese nivel de producción en años consecutivos es una muestra de su disciplina, talento y comprensión del juego. En un deporte donde las estadísticas suelen reflejar décadas de historia, él está rompiendo récords y creando una nueva era en la que la combinación de fuerza y velocidad vuelve a ser una amenaza real en cada turno al bate.

En 158 juegos este año con los Dodgers, Shohei Ohtani bateó 172 imparables, entre ellos 89 extrabases. Además, registró 102 carreras remolcadas, 146 anotadas, 20 robos de base y un destacado average de .282.