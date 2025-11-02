Shohei Ohtani se una a este grupo de apenas tres peloteros en la historia

Suscríbete a nuestros canales

Sin importar lo que suceda con sus organizaciones, Shohei Ohtani no para de conseguir hazañas en el beisbol de las Grandes Ligas y en esta ocasión, se unió a un selecto club con su actuación en el séptimo encuentro de la Serie Mundial, que finalmente terminó ganando la novena de los Dodgers de Los Angeles.

El "Fenómeno" japonés fue el abridor de los Dodgers ante los Azulejos de Toronto en el Rogers Center, pero no le fue tan bien, tras recibir un vuelacercas de tres carreras de Bo Bichette.

Shohei Ohtani se unió a este histórico y selecto grupo:

A pesar de que no le fue bien en su presentación en el montículo, con el madero si pudo responder, tras batear dos incogibles en cuatro apariciones al plato, además de conseguir un pasaporte.

Justamente, con ese par de inatrapables, el "Showtime" se convirtió en apenas el tercer pelotero de todos los tiempos en conectar múltiples hits y lanzar en un choque decisivo de postemporada, además es apenas el segundo en una Serie Mundial.

¿Quiénes fueron los dos anteriores?

En primero en hacerlo fue Dizzy Dean, en el juego número siete de la Serie Mundial de 1934 y el segundo, Steve Rogers en el quinto desafío de la Serie Divisional de 1981.

Esto quiere decir, que algo similar a lo que hizo Shohei Ohtani esta noche, no ocurría desde hace 44 años, lo que da más valor a su hazaña.