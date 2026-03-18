Russell Westbrook entra al Top 5 histórico de asistencias

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En una noche donde el resultado colectivo pasó a segundo plano para la historia individual, Russell Westbrook volvió a demostrar por qué su legado es tan importante. El base de los Sacramento Kings, a sus 37 años, superó a la leyenda canadiense Steve Nash para reclamar el quinto puesto en la lista de todos los tiempos de asistencias en la NBA.

El hito ocurrió durante el enfrentamiento de este martes ante los San Antonio Spurs. Westbrook, quien inició la jornada necesitando apenas tres pases de anotación para hacer historia, no solo igualó a Mark Jackson (10,334), sino que con una asistencia marca de la casa hacia el centro Maxime Raynaud en el segundo cuarto, dejó atrás las 10,335 de Nash para quedarse en solitario con la quinta casilla histórica.

El olimpo de los pasadores

Con este movimiento, el actual líder histórico en triples-dobles se une a un grupo extremadamente selecto. La lista de los cinco máximos asistentes en la historia de la liga ahora luce de la siguiente manera:

John Stockton: 15,806 Chris Paul: 12,552 Jason Kidd: 12,091 LeBron James: 11,909 Russell Westbrook: 10,343 (y contando)

Vigencia a los 37 años

Lo que hace este logro aún más impresionante es la longevidad de Westbrook. En su temporada número 18 en la liga, y tras haber pasado por diversos roles en sus últimos equipos, "Russ" ha encontrado en Sacramento un lugar donde su visión de juego sigue siendo un arma letal.

A pesar de que los Kings atraviesan una campaña complicada (18-52), Westbrook ha asumido un rol de mentor y generador de juego, promediando 6.6 asistencias por partido este año. Su ascenso al Top 5 es un recordatorio de que, más allá de su explosividad física (su rasgo más distintivo en su etapa con OKC), su inteligencia táctica le ha permitido mantenerse en la élite del baloncesto mundial.

Con el retiro de Chris Paul y LeBron James aún activo, el cuarto puesto de la lista (en manos del "Rey") parece ser el próximo objetivo a largo plazo, aunque la brecha sigue siendo considerable. Por ahora, Westbrook se consolida como uno de los tres jugadores en la historia (junto a LeBron y Oscar Robertson) en combinar más de 25,000 puntos y 10,000 asistencias.