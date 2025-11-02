MLB

Max Scherzer sale ovacionado tras su gran apertura en el juego 7 de la Serie Mundial

El experimentado lanzador derecho demostró nuevamente su temple en este tipo de situaciones 

Por

Neyken Vegas
Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 10:43 pm
Max Scherzer sale ovacionado tras su gran apertura en el juego 7 de la Serie Mundial
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

La experiencia y la sangre fría de Max Scherzer quedó en evidencia nuevamente en el choque decisivo de la Serie Mundial, luego de marchase del encuentro dejando a su equipo arriba en la pizarra.

NOTAS RELACIONADAS

Aunque no completó los cinco episodios, el serpentinero hizo lo que quería el estratega de los Azulejos de Toronto e incluso lo mejoró porque su misión era lanzar por lo menos tres episodios.

Max Scherzer se crece en el séptimo de la Serie Mundial:

En total, Scherzer estuvo en el morrito durante cuatro episodios y un tercio, en los cuales aceptó apenas una anotación, aceptó cuatro imparables, ponchó a tres oponentes y regalando un pasaporte.

El temple de Max fue superior al de Shohei Ohtani, a quien le hicieron tres carreras en 2.1 innings de labor y eso permitió que el derecho de Toronto fuera sustituido cuando el duelo marchaba parcialmente 3-1 a favor de los locales.

El experimentado serpentinero fue ovacionado por todo el Rogers Center, cuando caminaba hacia el dígito, luego de ser cambiado.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Breeders' Cup
Sabado 01 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol