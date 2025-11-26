Hansi Flick se muestra optimista tras el batacazo de Stamford Bridge

Suscríbete a nuestros canales

La contundente derrota sufrida por el FC Barcelona ante el Chelsea en la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League supuso un revés significativo para las aspiraciones azulgranas, alejándolos de los puestos de clasificación directa a los octavos de final.

Sin embargo, en medio del dolor del traspié, el entrenador alemán Hansi Flick optó por enviar un mensaje de optimismo y compromiso, asegurando que se avecinan cambios positivos.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico no eludió la autocrítica, pero se centró en la evolución que percibe dentro del vestuario y el campo de entrenamiento, a pesar del resultado adverso.

Un mensaje de esperanza

El ex estratega del Bayern Múnich fue categórico al dirigirse a la afición, prometiendo una transformación en el juego del equipo.

"Veremos un Barça diferente. Lo prometo," declaró Hansi Flick con firmeza.

Con esto promesa busca calmar las aguas y reafirmar la confianza en el proceso que está llevando a cabo desde su llegada al banquillo catalán.

La clave del cambio

Hansi Flick sustentó su optimismo en el trabajo diario, señalando una mejora tangible en la actitud y el rendimiento de la plantilla durante las sesiones de entrenamiento. "Veo cómo entrenamos, la intensidad... es diferente que hace seis semanas. Jugadores están volviendo. Soy positivo".

Además de la mejora en la intensidad, el regreso de jugadores clave que han estado lidiando con lesiones es otro de los motivos que alientan al entrenador.

La recuperación de efectivos importantes, como se ha visto en las últimas semanas con jugadores volviendo a la dinámica de grupo, amplía sus opciones tácticas y eleva el nivel competitivo interno.

Si bien la derrota en Stamford Bridge ha complicado seriamente el panorama europeo del Barça, forzándolo a una lucha más ardua por clasificar entre los ocho mejores o, al menos, asegurar un puesto en los playoffs, las palabras de Flick son un claro llamado a la unidad y al trabajo.