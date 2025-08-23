¡Bestia suelta! Así llega el vuelacercas 180 de por vida de Ronald Acuña Jr. en la MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Es viernes y los peloteros venezolanos los saben, siendo uno de los protagonistas con su poder, Ronald Acuña Jr., quien llegó a 15 vuelacercas en la presente temporada.

Los Mets de Nueva York están derrotando ampliamente con pizarra de 7-2 a los Bravos de Atlanta en el Truist Park, sin embargo, el "Abusador" volvió a hacer de las suyas ante uno de sus rivales favoritos.

Ronald Acuña conecta un soberbio bambinazo:

Con su equipo abajo en la pizarra 7-1, el oriundo de La Sabana vino a batear en el cuarto episodio contra el derecho Nolan McLean, quien hizo un notable trabajo, pero pagó caro su equivocación ante Acuña.

La "Bestia" descifró un lanzamiento quebrado del abridor rival, para conectar un soberbio batazo que se fue de línea por todo el jardín central, alcanzando los 427 pies de distancia y con una impresionante velocidad de 112.4 millas por hora, para poner de pie a todos los presentes en la casa de los Bravos a pesar del resultado.

Ronald Acuña sigue indetenible:

Con este batazo de cuatro esquinas, el jardinero venezolano, no solamente sacó el primero desde su regreso el pasado 15 de agosto, también alcanzó los 15 cuadrangulares en este 2025 y ya registra de por vida 180 jonrones.

Aunado a eso, el ya tiene 29 carreras remolcadas en el presente campeonato y quedó a tan solo cuatro remolques de llegar a 450 impulsadas en su trayectoria.