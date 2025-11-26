Farándula

Estrellas venezolanas despiden a Isaías Urbina ¡Descansa en paz!

Artistas vivieron momentos increíbles con el fallecido en los estudios y pasillos del canal de colina 

Por

Elvis González
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 10:50 am
Estrellas venezolanas despiden a Isaías Urbina ¡Descansa en paz!
Isaías Urbina / Cortesía
Las redes sociales se han llenado de dolorosos mensajes por la muerte del arreglista, compositor, y productor, Isaías Urbina. Venevisión confirmó la noticia a través de Instagram, con un mensaje destacando la trayectoria y legado que deja en la industria nacional.

Figuras públicas del país no dudaron en dejar colgados mensajes de despedida y cariño por los momentos vividos al lado con el artista, quien partió a los 73 años.

El duro adiós

Maite Delgado fue una de las primeras en escribir aplaudiendo de pie, el talento y cariño que recibió de Urbina, durante los años que trabajaron juntos.

“Maestro y amigo de incalculable valor en la carrera de todos los que tuvimos el honor de conocerte Aplausos de pie querido mío y mucha luz para el camino. En nuestros corazones siempre”, escribió.

Le siguió Luis Olavarrieta quien destacó: “Maestro querido. Lo vamos a homenajear siempre”.

Un mensaje parecido escribió el conductor Raúl González: “Qué tristeza me da leer esto. Además de ser uno de los más grandes de la música, un extraordinario ser humano, Gracias, Isaías, por todo lo que hiciste”.

“Te voy a extrañar un montón. Tú talento es invaluable, y tu energía no se disipa. Siempre en nuestros corazones”, fue el mensaje de José Andrés Padrón.

