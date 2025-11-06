Muere leyenda del doblaje venezolano, prestó su voz para la serie 'Bob Esponja'

Suscríbete a nuestros canales

La actriz de doblaje venezolana, Maythe Guedes murió a los 55 años, por causas desconocidas hasta el momento. La noticia fue compartida por la academia Doblarte Films en un comunicado.

"Hoy, Maythe nos acompaña desde las alturas, cantando y tocando melodías infinitas, dándole voz a los ángeles y a los sueños. Aunque su cuerpo ya no esté con nosotros, su esencia, su talento y su amor por esta familia seguirán resonando en cada historia que contemos", dice el escrito.

Maythe Guedes, una voz memorable

Maythe Guedes es una de las voces femeninas más emblemáticas del doblaje en español, muchos la recuerdan por prestar su voz al personaje de 'Gatúbela' en las series animadas de DC o a la mamá de 'Bob Esponja'.

Por ello, para muchos perder a una de las grandes del doblaje en Latinoamérica es un luto difícil de superar.

El último adiós a la actriz de doblaje venezolana

En el propio comunicado informaron que el último adiós a Maythe Guedes se realizará este jueves 06 de noviembre en la Funeraria el Rosal, desde las 10:00 am, hasta las 5:00 pm.

De esta manera hicieron una invitación a quienes quieran despedir a la leyenda del doblaje latino. “No es una obligación, sólo una invitación para quienes quieran dejarle un pedacito de su cariño en esta despedida”, se lee.

Posible causa de muerte de Maythe Guedes

Aunque no hay información confirmada sobre la causa del fallecimiento, según varios portales de noticias la venezolana estuvo en campaña para recolectar fondos para unos supuestos tratamientos que necesitaba.

En las mismas se llegó a la misma conclusión, pues se repetía en diversas ocasiones que se trataba de un tipo de cáncer cervicouterino, aunque esto no ha sido confirmado.

“Con tu donación, estarás ayudando a cubrir sus gastos médicos y contribuyendo a que pueda concentrarse en lo más importante: su recuperación", se lee en la página de GoFunMe, dedicada a su tratamiento.