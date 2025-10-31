Muere músico venezolano en trágico accidente en Miami

Suscríbete a nuestros canales

La madrugada del 29 de octubre de 2025, la música zuliana se vistió de luto. Eli Cordero, pianista, arreglista y productor oriundo de Bachaquero perdió la vida en un trágico accidente automovilístico en Miami, Florida, a sus 52 años.

La noticia fue compartida por su gran amigo y compañero, Moncho Martínez, a través de las redes sociales. “Desperté con un aluvión de mensajes, todos tristes y consternados. La noticia me dejó sin palabras”, escribió el humorista.

La muerte del músico venezolano

Según los primeros reportes, Cordero estaba detenido ante un semáforo en rojo cuando un vehículo lo impactó por detrás. Se encontraba entre dos automóviles, lo que provocó que quedara atrapado por la compresión causada por la colisión.

La conductora del vehículo que lo arrolló habría sufrido un infarto fulminante mientras manejaba, perdieron el control y colisionaron.

Testigos señalan que la imagen fue dantesca al ver un auto viniendo a alta velocidad detrás del músico, sin margen de reacción, generó un choque que él no pudo evitar.

Trayectoria de Eli Cordero

Desde niño, Eli Cordero mostró vocación. Originario del Zulia, participó en agrupaciones gaiteras de su región y con el paso del tiempo escaló hasta convertirse en pieza clave de la producción musical venezolana.

En su hoja de vida figuran arreglos para géneros variados, colaboraciones con artistas de renombre como Er Conde del Guácharo y una carrera que cruzó fronteras hasta ubicarse en Miami.

El criollo se preparaba para recibir la distinción Mara de Oro en 2025 por más de 45 años de labor en la música.

La pérdida de Cordero golpea fuerte a la industria musical venezolano. Productores, gaiteros y artistas le rindieron homenaje en redes sociales, destacando su humildad, profesionalismo y amor por la música.