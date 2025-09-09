Gudelia Castillo: Muere la emblemática bailarina y coreógrafa venezolana

Suscríbete a nuestros canales

La industria artística venezolana se encuentra de luto, al confirmarse este martes 9 de septiembre la muerte de la bailarina y coreógrafa Gudelia Castillo. La artista que fue la primera bailarina del show de Renny, deja un enorme legado en la industria de la danza nacional, que siempre será recordado.

Duro adiós

Yuriko "Kiko" de Soto, hija de Gudelia, es quien ha confirmado la lamentable pérdida con un bonito video de su madre ensañando a jóvenes la técnica de la danza.

Afirma que seguirá el legado de su progenitora en el baile y hará que cada coreografía sea un homenaje a la impecable carrera que tuvo en el país y en Latinoamérica.

“Seguiré tu legado mamá. Te amaré por siempre y vivirás en cada paso que ejecute, en cada interpretación, en cada montaje, en cada música que me haga vibrar y que quiera interpretar. Descansa mi reina”, ha escrito.

Soto no ha revelado la edad y de qué falleció la legendaria bailarina.

Gran legado

Castillo nació en Caracas y dedicó toda su vida a la danza, teniendo a grandes compañeros como Yolanda Moreno y Mery Cortez. Brilló como destacada coreógrafa de la mano del productor y presentador de televisión Renny Ottolina.

También estuvo en el show "De fiesta con Venevisión", creado 1969 por Joaquín Rivero.

Brindó a muchos jóvenes el amor y respeto por la danza integral contemporánea, en técnicas como el ballet clásico, folklore y nacionalista.