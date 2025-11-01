LVBP: Bravos recibe refuerzo de lujo para su bullpen

Suscríbete a nuestros canales

El zurdo grandeliga José Quijada ya se encuentra en la isla y está oficialmente a disposición del mánager Henry Blanco para debutar con los Bravos de Margarita en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Su llegada representa un movimiento de alto impacto para el equipo insular, que busca consolidar su cuerpo de relevistas con experiencia de Grandes Ligas.

Quijada, quien ha lanzado en la MLB con los Angelinos de Los Ángeles, es reconocido por su agresividad en la lomita, su slider venenoso y su capacidad para dominar a bateadores zurdos. Su presencia en el bullpen de los Bravos podría cambiar el panorama de los innings finales, especialmente en juegos cerrados.

Henry Blanco suma experiencia y liderazgo en el montículo

El mánager Henry Blanco, ha sido clave en la construcción de un roster competitivo. Con Quijada disponible, Blanco gana una pieza que puede cerrar encuentros, enfrentar a los bateadores más peligrosos y aportar liderazgo en el clubhouse.

Quijada no ve acción en la LVBP desde la 2022-2023 con los Tiburones de La Guaira. En ronda regular disputó tres juegos y en el Round Robin fue una pieza importante al lanzar seis innings en blanco.

Margarita apuesta por talento probado para noviembre

Con Quijada ya en la isla y Peralta a punto de llegar, los Bravos de Margarita se perfilan como uno de los equipos más reforzados para el mes de noviembre. La gerencia deportiva ha trabajado para reunir talento con experiencia internacional, y la dupla Quijada-Peralta encaja perfectamente en esa visión.