LVBP: Lluvia en Maracaibo frenó el inicio de la serie entre Caribes y Águilas

La noche del viernes en Maracaibo prometía emociones fuertes con el inicio de la serie de cuatro juegos entre Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia, pero un fuerte aguacero cambió los planes. La lluvia, que comenzó a caer con intensidad al anochecer, dejó el terreno del Estadio Luis Aparicio “El Grande” en condiciones no aptas para el juego, obligando a los árbitros a suspender el encuentro tras una espera de casi dos horas.

La voz de "Play Ball", pautada para las 7:00 p.m., nunca llegó. A las 8:55 p.m., el cuerpo arbitral anunció oficialmente la suspensión del partido.

Reprogramación urgente y doble cartelera sabatina

La situación meteorológica no solo afectó el espectáculo del viernes, sino que también puso en aprietos a la planificación de la LVBP. Caribes de Anzoátegui tiene programada una única visita a Maracaibo durante la temporada regular, lo que complica la posibilidad de reprogramar el juego en otra fecha.

Ante este escenario, la liga optó por una solución inmediata: una doble cartelera este sábado a partir de las 4:00 p.m. en el mismo estadio. Esta decisión busca minimizar el impacto en el calendario y garantizar que se disputen los cuatro encuentros previstos entre ambas novenas.

Entradas válidas para el domingo

El departamento de prensa de Águilas del Zulia informó que las entradas adquiridas para el juego suspendido del viernes serán válidas para el compromiso del domingo.