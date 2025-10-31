El peligro real no es Fantastic Shot ni Impetuosa descubre aquí el batacazo del 5y6

Suscríbete a nuestros canales

La previa de la próxima jornada en La Rinconada se calienta con múltiples teorías en los corrillos hípicos. La segunda válida del 5y6 no solo promete un resultado incierto, sino que también ofrece un aliciente económico significativo.

Esta carrera exclusiva para yeguas de cinco años y más (nacionales e importadas) cuenta con una cuantiosa bolsa de premios adicional de $20.800. Este factor eleva la ambición y garantiza una contienda sin cuartel entre las doce participantes.

En el plano hípico, el pronóstico está dividido, lo que aumenta la emoción:

Las lógicas: Muchos esperan que el resultado se defina entre la atropelladora Fantastic Shot o la reaparecida Impetuosa (que corre tras 99 días de inactividad).

El Giro Inesperado: Sin embargo, en las horas previas a la competición, ha emergido una nueva y sólida candidata que ha captado la atención de expertos y apostadores, prometiendo un resultado sorpresivo en la válida.

Salomé: La Candidata a Seguir y su Factor Suerte La Rinconada

Un ejemplar en particular destaca por su historial de lucha constante y su persistente búsqueda del segundo triunfo. Se trata de la número tres, Salomé.

La Lucha Constante: Esta yegua ha estado en el centro de todas las peleas y, quizás, lo único que le ha faltado es un golpe de suerte para concretar una nueva victoria.

A Su Favor: La pupila del Stud “Daga Española” que entrena Wladimir Sánchez contará con la valiosa monta del aprendiz Leomar Sangronis , que le proporciona un efectivo descargo de cuatro kilos en el recorrido de 1.300 metros.

Su Última Actuación: A pesar de su récord de 32-1, su rendimiento más reciente fue notable: tras sufrir un tropiezo en el giro de la curva final, la hija de Can en Bella Annabella logró ocupar la tercera casilla, a solo un cuerpo y tres cuartos de la ganadora, Tea Tree Bay (GB).

Emoción y Un Hito Personal en Juego 5y6 nacional

La notable paridad entre los participantes augura un desenlace incierto en los 1.300 metros. La afición respira adrenalina, expectante ante un recorrido intenso que promete sorpresas a cada zancada.

Además, en medio de esta vibrante contienda, se añade un detalle de dramatismo humano: una de las entrenadoras busca aquí su largamente ansiada primera victoria de la temporada. De concretarse este hito, celebraría trece presentaciones de esfuerzo y perseverancia.