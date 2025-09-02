Muere el querido actor indígena Graham Greene a los 73 años

Suscríbete a nuestros canales

Falleció el actor indígena Graham Greene a los 73 años, el lunes 1 de septiembre según informó Variety en su portal web. La muerte del intérprete de Kicking Bird en “Dances with Wolves” (“Danza con lobos”) se produjo en Stratford, Ontario.

Por ahora no se ha detallado en cual circunstancia murió el actor indígena de Estados Unidos, sin embargo, se sabe que fue a causa de una enfermedad no identificada. A pesar de la publicación de la noticia por parte del medio, el representante de Greene no atendió al llamado para confirmar en su momento.

Tiempo más tarde, TMZ publicó que su mánager Michael Greene, se despidió de su cliente y amigo con un mensaje. Afirmó que fue “un hombre de gran carácter moral” y, además, será profundamente extrañado.

¿Quién era Graham Greene?

Graham Greene inició en el cine en la década de los 80 en películas como “Running Brave” y “Revolution”, protagonizada por Al Pacino. Años más tarde, triunfó en la gran pantalla en la película “Danza con Lobos”, donde interpretó a Kicking Bird, el chamán de la tribu Sioux que entabla una profunda amistad con el personaje de Kevin Costner.

Gracias a este personaje fue nominada al Oscar en la categoría “Mejor Actor de Reparto”. Esto le permitió ganar prestigio en la industria y consolidó su carrera. También participó en otros proyectos como “American Gods” y “Riverdale”.