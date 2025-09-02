Dwayne Johnson es tendencia por impresionante cambio físico ¡Increíble Roca!

Suscríbete a nuestros canales

El Festival de Cine de Venecia, en Italia, fue el lugar en donde el reconocido actor y luchador estadounidense Dwayne Johnson, ha sorprendido con un drástico cambio físico. El conocido en todo el mundo como “La Roca”, mostró un aspecto totalmente delgado.

En una aparición junto a la actriz Emily Blunt, fue que Dwayne impactó a todo el mundo por su nuevo aspecto, sin esos músculos, pectorales y cuadritos que por muchos años lo ha caracterizado en películas como “Jumanji”, “Asalto al furgón blindado”, “Venganza letal” y “El Rey Escorpión”.

Detalles

Medios internacionales han escrito que el drástico cambio del actor se trata del trabajo que ha realizado para interpretar al luchador y especialista en artes marciales, Mark Kerr.

La película que lleva por nombre “The Smashing Machine”, es dirigida por Benny Safdie y tiene como fecha de estreno el 3 de octubre de 2025, para mostrar a todo el mundo la vida del deportista nacido en Ohio, Estados Unidos.

Un cambio bastante fuerte que demuestra la entrega y profesionalismo del actor para interpretar papeles importantes en Hollywood.

Entrenamiento

El Daily Mail del Reino Unido, ha informado a través de un artículo que el artista de 53 años se sometió a intensas rutinas de ejercicios y alimentación, que lo hicieron rebajar unos 27 kilos, para realizar el personaje del ganador del torneo de peso pesado del UFC.

Afirman que Johnson tomó el papel con el objetivo de retarse y mostrar al mundo el enfoque que tiene para las producciones de cine.

Pollo, pescado, huevos, verduras y agua, fueron partes de las proteínas que implementó “La Roca”, para perder peso.