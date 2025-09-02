El jinete venezolano Samy Camacho fue el más valioso en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del sábado del 30 de agosto en el hipódromo de Nueva Jersey, Monmouth Park, ubicado en Oceanport, celebra una cartelera de nueve carreras con par de pruebas selectivas, el Sapling Stakes y el Violet Stakes, de $100,000 cada una, en la cual el jinete venezolano Samy Camacho, consiguió cuatro victorias y se llevó las dos selectivas programadas.

Samy Camacho selectivo en Monmouth Park

El sábado en Monmouth Park, se disputaron nueve carreras que incluyeron el Sapling Stakes y el Violet Stakes, de $100,000, exclusivo para juveniles de dos años en recorrido de 1.600 metros. Samy Camacho, en el Sapling Stakes, la victoria fue para el ejemplar One More Freud, un macho de dos años entrenado por Michael Maker, quien presentó para el Paradise Farms Corp.

One More Freud es un macho hijo del semental Tonalist en la yegua Freudian Finish por Haynesfield, que mantuvo su invicto en dos presentaciones y una primera selectiva. En la taquilla dejó un dividendo de $2,80 a ganador en la taquilla y un crono de 98”2 para la clásica milla en pista de arena.

Samy Camacho, además de esta victoria selectiva, se lanzó con la victoria en la segunda de la cartelera con el ejemplar Patty’s Girl, que se llevó un Maiden Special Weight de $52,500 en distancia de 1.100 metros con registro de 65”3 para el entrenador Gregory D. Sacco.

En la octava del programa consiguió la tercera de la jornada con la yegua Cara Blanca, presentada por Chuck Spina. Esta potra de tres años hija de Dialed In, consiguió su segunda victoria en seis presentaciones. Dejó crono de 71”4 para 1.200 metros y un pago en la taquilla de $7,80 a ganador.

En la carrera de cierre, reservada para el Violet States por $100,000 en pista de grama, llevó a la victoria a la yegua Breath Away para el entrenador Miguel Clement, quien presentó para la sociedad del Reeves Thoroughbred Racing, Tango Uniform Racing LLC y Rocco, Steven. La ganadora agenció un crono de 104” para 1.700 metros. La británica es hija de Bated Breath, que consiguió su cuarta victoria en 18 presentaciones.

Samy Camacho, con estas victorias lograda en la jornada sabatina, además de la lograda en la jornada del domingo y lunes totaliza 121 triunfos en la presente temporada. Camacho, regresa este fin de semana en Monmouth Park, para la penúltima jornada de carreras de este circuito de Nueva Jersey.