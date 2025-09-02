Brown y Pletcher finalizaron igualados en el Summer Meet de Saratoga

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 1 de septiembre culminó la edición 86 del Summer Meet en el hipódromo de Saratoga, ubicado en Saratoga Springs, Nueva York, con un cierre emocionante en el standing de entrenadores, donde el cinco veces ganador del premio Eclipse, Chad Brown, y el entrenador miembro del Salón de la Fama, Todd Pletcher, obtuvieron 32 victorias cada uno.

Brown y Platcher campeones de verano en Nueva York

Chad Brown llegó al día de cierre del lunes con una ventaja de una victoria sobre Pletcher, quien igualó el marcador con una victoria de Only in America en la segunda carrera. Luego, Pletcher tomó el control en la clasificación cuando Ted Noffey que arrasó con la victoria en el Hopeful (G1), pero Brown volvió con una victoria en la carrera de cierre con Say Yes To Dreams para compartir el título con Pletcher.

Brown, de 46 años y originario de la cercana Mechanicville, Nueva York, obtuvo su quinto título consecutivo de entrenamiento de Spa, su octavo en total y su título 35 en una reunión de la Asociación de Carreras de Nueva York (NYRA). Registró un récord de 186 compromisos, para 32 triunfos, 27 segundos y 31 terceros y ganancias de $4,509,878 en la competencia, lo que representa una tasa de victorias del 17.20% y un porcentaje de ganancias del 48.39%.

Brown ganó seis carreras de stakes y grado en el mitin, destacando su primera victoria en el Whitney de Grado 1, con un premio de $1 millón, con el actual campeón, el potro de 3 años Sierra Leone. Obtuvo su otra victoria en el Grado 1 cuando Excellent Truth se impuso en el Dunkin' Diana por una cabeza, lo que le dio a Brown su décima victoria, extendiendo así su récord en la carrera de nueve furlongs sobre césped para potrancas y yeguas mayores.

Pletcher, nativo de Texas de 58 años, ganó su título 15 de entrenadores en la competencia de Saratoga y su primer título de entrenamiento en el circuito NYRA desde que ganó la competencia de otoño de Aqueduct 2021.

Registró un récord de 131 actuaciones para 32 victorias, 20 segundos y 18 terceros y ganancias de $3,450,915, lo que representa una tasa de victorias del 24.43% y un porcentaje de ganancias en premios del 53.44%. Entre sus victorias se encuentran una barrida en carreras de velocidad juveniles de Grado 1 con caballos propiedad de Spendthrift Farm: Ted Noffey se llevó el mencionado Hopeful y Tommy Jo ganó el Spinaway del sábado. Pletcher también obtuvo una puntuación de primer nivel en la Copa de Oro del Jockey Club con Antiquarian el domingo.

El dominio de Pletcher con los prospectos de 2 años también brilló con una barrida en las rutas de césped juveniles durante la semana de cierre en el Grado 3 With Anticipation con Final Score y el Listed PG Johnson presentado por Snap-On con Time to Dream, ambos propiedad del propietario líder Repole Stable.