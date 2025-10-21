Xabi Alonso “Ahora tengo a Tibu, pero Iker es Iker"

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid recibirá a la Juventus en el Santiago Bernabéu por la fecha tres de la Uefa Champions League. Lo que es asoma otro clásico interesante, pues los italianos es uno de los rivales más repetidos para los blancos a lo largo de la historia en Copa de Europa. El último enfrentamiento entre ambos fue este mismo año. El 1 de julio, durante el Mundial de Clubes, el Madrid derrotó por la mínima a la Juventus en el Mundial de Clubes (1-0).

Por la previa al encuentro de este martes, Xabi Alonso ofreció las acostumbradas declaraciones, donde habló sobre el partido de mañana, el Plan Miami, caso Endrick y otros jugadores, también respondió una pregunta curiosa sobre, si le tocara elegir entre Iker y Courtois.

Xabi Alonso, comenzó "Es un clásico de Europa. Se han enfrentado muchas veces y yo he jugado alguno. Nos vemos muy preparados. Queremos la tercera victoria en Champions y tener un muy buen arranque. Necesitamos al estadio. La gente va al Bernabéu con ganas de ver partidos grandes. Tenemos que darles para que ellos también respondan".

Ante la postura del Real Madrid frente al proyecto de llevar un partido a Miami, señaló "Ya he respondido un par de veces y mi opinión está clara. El club está defendiendo sus intereses. Veremos que sucede con Miami"

Vinicius

"Las causas es que Vinicius es muy bueno y fundamental. Decisivo. Estoy contento de ver a Vinicius disfrutar, sonreír... Hablamos del impacto que podía tener y como podía cambiar el partido. Neceistamos que esté enfocado en el juego y en lo que hace bien. Su día a día es bueno y responde muy bien en los partidos"

¿Le vendría bien a Endrick salir cedido?

Xabi Alonso “No estamos en ese momento. La competencia arriba es intensa. Hay que estar preparados para cada partido. Tiene que estar preparados Endrick, Gonzalo, Brahim. Van a entrar y hay que estar preparados. Esto es la élite y necesitamos a muchos y buenos".

Sobre el rival

"Estamos alerta para la Juve mañana. Cualquier italiano que viene mal puede ser peligroso. No recuerdo como venía el Milan, pero recuerdo como fue el partido. No tenemos que olvidar la historia. La Juve es un grande de antes y de presente. Tiene jguadores muy buenos y Yildiz es uno de ellos. Ha tenido una evolución fantástica. Lo conozco. Él estaba en el Bayern cuando yo estaba allí. Ver su progresión me alegra mucho".

Sobre Huijsen, comentó que no estará disponible "De cara a mañana, no creo que lleguen ni Huijsen, ni Trent ni Carvajal. El sábado os daré el parte definitivo".

Mbappé

"No son solo los goles. Su influencia es casi tan importante de cara a que sus compañeros le sigan con y sin balón. Nos está ayudando. Marcó goles en todos sitios. La influencia además de marcar es lo que necesita el equipo. Kylian está en un momento muy bueno vital, personal. Él es muy analítico. Hace las cosas por razones y las tiene que entender bien. Ahora todo encaja en su cabeza y por eso rinde tan bien".

La pregunta que desató la risa al técnico español ¿A quién pone por encima: Casillas o Courtois?

"Tibu es el mejor del mundo. Tiene curiosidad por el juego, además. En un futuro podría ser entrenador. Tener esa conexión esos jugadores que les gusta entender el fútbol, es importante para un entrenador. Con Iker viví cosas fantásticas, no me puedo quedar con uno. Ahora tengo a Tibu, pero Iker es Iker".