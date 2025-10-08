Xabi Alonso busca el sustituto de Huijsen en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid recibió una noticia que sacudió el esquema de juego de Xabi Alonso, o al menos eso parece por los próximos 12 o 15 días. Dean Huijsen, el centrocampista fue diagnosticado con una lesión que lo mantendrá lejos el tiempo antes mencionado.

"Dean Huijsen causa baja por lesión en la concentración de la Selección para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid. El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la Selección España el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid, por lo que se procede a sus desconvocatoria deseándole una pronta recuperación. En lugar de Dean Huijsen se incorporará a la concentración el jugador del Athletic Club Aymeric Laporte".



La RFEF dio a conocer la situación de Dean con ese comunicado. Destacando que sería una fatiga muscular. Ante este panorama, Xabi Alonso tendrá que reorganizar su defensa para los próximos encuentros.

Opciones que tiene Xabi Alonso

Raúl Asencio

La temporada pasada el jugador merengue, por emergencia y rendimiento, culminó siendo titular. Luego tras la llegada del propio Huijsen y la reaparición de Militão, paso a ser suplente en el banquillo para cualquiera de los dos mencionados.

Aurelien Tchouaméni

Tchouaméni tiene toda la confianza de Xabi Alonso dentro del campo. Incluso, dónde se pare el francés, es la disposición en el verde césped para los dirigidos por el Tolosarra.

David Alaba

El austríaco podría ser una buena alternativa para Xabi.

Incluso podría hacer llave con Tchouaméni para lograr que el equipo juegue con tres centrales y dos carrileros (Valverde y Carreras, por ejemplo). Un esquema ya antes utilizado por Xabi en el Mundial de Clubes, pero ante una emergencia, le daría versatilidad con Tchouameni siendo líbero y también pívot, con Militao y Alaba a sus costados.