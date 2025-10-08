Protagonista de Harry Potter aviva rumores de un posible compromiso

Suscríbete a nuestros canales

En un año en donde cupido anda suelto entre las celebridades, la estrella de Harry Potter, Emma Watson levantó sospecha de un posible compromiso con su novio Kieran Brown.

Con motivo de la Semana de Moda de París, la actriz que dio vida a Hermione en la saga asistió al desfile de Miu Miu, en donde su anillo de flor con un diamante al centro en su mano izquierda llamó la atención de los reporteros.

Watson ha mantenido una relación discreta desde el 2024 con su excompañero de clase de la Universidad de Oxford. Su amor fue confirmado luego de ser captados besándose en Londres en verano del año pasado.

Ambos se han alejado de los escándalos y de exhibir su amorío en eventos y redes sociales, conservando su privacidad.

¿Es realmente un compromiso?

Sin embargo, varios portales reportaron que la sortija no se trata de un compromiso sino de un accesorio más. En el podcast On Purpose de Jay Shetty, Emma Watson mostró varios de estos y habló sobre cómo llegó esa joya y otras parecidas a su vida.

“Hice un ritual, o mejor dicho, un día de celebración, con mis amigos y familiares elegidos, y cada uno me compró un anillo de 22 pétalos”, contó.

“Nunca había tenido algo tan valioso en mi vida, porque para mí representa la vida que he construido, la que realmente deseaba. Una vida basada en la comunidad, mis raíces, la fe y la confianza”, explicó.