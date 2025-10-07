Verónica Castro reaparece con tanque de oxígeno y en silla de ruedas

Suscríbete a nuestros canales

La presencia de la icónica actriz Verónica Castro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México generó gran revuelo e inquietud tras ser captada utilizando una silla de ruedas y un tanque de oxígeno portátil mediante una cánula nasal.

Los rumores sobre un posible deterioro en su estado de salud se dispararon en redes sociales alarmando a sus seguidores, sin embargo, la actriz se encargó de aclarar las dudas sobre su bienestar.

"Es por comodidad"

Verónica Castro estaba acompañada de un personal de asistencia y explicó que el uso del oxígeno no se debe a una enfermedad grave, sino a una medida para facilitar su movilidad dentro de la terminal aérea.

"Estoy bien, es por comodidad para caminar", declaró la madre de Cristian Castro. De igual manera, argumentó que la silla de ruedas no se debe a un impedimento físico, sino a la necesidad de movilizarse rápido en su trayecto.

Verónica Castro rechazó brujería hacia Yolanda Andrade

Aunque se mantuvo atendiendo a la prensa, el ambiente se tornó tenso cuando una periodista de Productora 69 abordó el tema de la supuesta brujería hacia Yolanda Andrade por sus recientes problemas de salud.

Verónica Castro calificó de inapropiada y negativa la pregunta y ratificó que no tiene ninguna vinculación con los padecimientos de Andrade. "No me molesta que me pregunten por mi salud, lo feo es que siempre quieran tocar ese tema negativo", aseveró.