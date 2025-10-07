Depositarán gran cantidad de dinero en las cuentas de personas y familias que cumplan con estos requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno estadounidense brinda apoyo financiero a familias de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad. De este modo, los ciudadanos pueden obtener montos acumulados que ascienden a 33.000 dólares anuales, para cubrir gastos esenciales en un contexto económico álgido. Para ello, es fundamental cumplir con unos requisitos que incluyen algunas condiciones:

Residir en Nuevo México

Tener ingresos por debajo del límite de los programas federales.

¿Cuáles son los programas habilitados?

Aquellos que deseen tener una suma como parte de los beneficios gubernamentales, deben tener en consideración que se otorga exclusivamente a quienes conforman los siguientes programas:

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP): Cada mes, proporciona recursos a numerosos hogares mediante una tarjeta recargable para combatir la inseguridad alimentaria. El monto puede variar dependiendo del número de integrantes de la familia. El aporte con 8 personas es de 1.756 dólares.

Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF): Es una subvención federal para respaldar a familias de bajos ingresos con hijos, quienes pueden cubrir sus necesidades básicas gracias a los pagos en efectivo que reciben mensualmente. La suma es de 1.044 dólares.

Tener hijos menores de 18 años ciudadanos o con estatus migratorio elegible. En caso de ser mayor de 18 años, debe estar formándose en secundaria durante una jornada de tiempo completo para graduarse antes de los 19 años.

¿Cómo se obtienen los recursos?

Estos abonos son depositados directamente en la tarjeta EBT, un sistema electrónico que puede ser utilizado en diferentes supermercados o tiendas autorizadas para adquirir productos variados. Los beneficiarios de SNAP pueden adquirir alimentos esenciales, y los de TANF pueden retirar efectivo o pagar servicios.

Finalmente, las compensaciones económicas acumulan montos superiores a 33.000 dólares al año, representando un apoyo significativo para las familias en el país norteamericano, quienes enfrentan desafíos producto de la inflación.