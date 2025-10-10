Atacan a disparos a famosa agrupación en el Círculo Militar

Suscríbete a nuestros canales

A propósito de la celebración de sus 49 años de carrera, una famosa agrupación de cumbia fue blanco de un ataque armado durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos, Perú.

Entre ráfagas y caos, al menos cinco personas resultaron heridas, incluidos miembros del grupo y personal de producción. El episodio ha generado indignación entre los fanáticos y preocupación por el público ante los riesgos que se corren en los eventos.

Ataque en el Círculo Militar

La madrugada transcurría con normalidad hasta las 23:30 h, cuando las notas de cumbia de la banda Agua Marina se vieron interrumpidas por el estruendo de disparos provenientes de la parte trasera del escenario.

La audiencia, incrédula, no tuvo tiempo de reaccionar y músicos y asistentes cayeron al suelo, mientras el escenario se convirtió en un caos.

Según los reportes oficiales, se hallaron 27 casquillos en el recinto, y se manejó la hipótesis de que se empleó una mini Uzi para perpetrar el ataque.

Entre los heridos se cuentan los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú (líderes de Agua Marina), el tecladista César More Nizama, el animador Wilson Ruiz Julca y un vendedor que estaba cerca del escenario.

Aunque el hecho ocurrió en un recinto militar, donde se esperaría una mayor seguridad, los atacantes lograron ejecutar su acción sin ser neutralizados.

No es el primer ataque

El episodio ocurrido con Agua Marina no es un hecho aislado en la escena musical peruana. Apenas meses atrás, el vocalista de Armonía 10, Paul Flores, perdió la vida tras un ataque mientras se desplazaba en un autobús hacia un concierto.

En ese caso, los agresores confundieron el objetivo y dispararon contra miembros de la agrupación equivocada. La inseguridad, la extorsión y la violencia han sido amenazas constantes para los músicos que recorren escenarios fuera de la gran ciudad.

La policía ya ha iniciado las diligencias correspondientes como análisis balísticos, vigilancia del entorno del recinto y entrevistas con testigos. Las cámaras de seguridad serán clave para identificar a los tiradores que actuaron desde la oscuridad.

Mientras tanto, Agua Marina enfrenta un difícil capítulo. Su prioridad es la salud de sus integrantes; después, exigirán rendición de cuentas.