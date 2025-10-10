Mundial 2026: México revelará su camisa mundialista en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

La selección de México tendrá nueva uniformidad para disputar la Copa del Mundo 2026, en donde compartirán localía junto a Estados Unidos y Canadá. La Tri revelará su vestimenta en el mes de noviembre.

Existe la posibilidad de poder ver al seleccionado mexicano con su nueva jersey, cuando enfrente a Uruguay en un partido amistoso como parte de su preparación. El duelo está programado para el sábado 15 de noviembre, durante la Fecha FIFA.

Detalles del nuevo uniforme

De acuerdo a fuentes consultadas por la cadena de ESPN, mexicanos volverán a utilizar el tradicional color verde en su playera de local en la Copa del Mundo 2026.