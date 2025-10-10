Internacional

Mundial 2026: México revelará su camisa mundialista en esta fecha

Existe la posibilidad de poder ver al seleccionado mexicano con su nueva equipación, cuando enfrente a Uruguay

Por

Oriana Garcia
Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 12:23 pm
Mundial 2026: México revelará su camisa mundialista en esta fecha
Foto cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La selección de México tendrá nueva uniformidad para disputar la Copa del Mundo 2026, en donde compartirán localía junto a Estados Unidos y Canadá. La Tri revelará su vestimenta en el mes de noviembre.

NOTAS RELACIONADAS

Existe la posibilidad de poder ver al seleccionado mexicano con su nueva jersey, cuando enfrente a Uruguay en un partido amistoso como parte de su preparación. El duelo está programado para el sábado 15 de noviembre, durante la Fecha FIFA.

Detalles del nuevo uniforme 

De acuerdo a fuentes consultadas por la cadena de ESPN,  mexicanos volverán a utilizar el tradicional color verde en su playera de local en la Copa del Mundo 2026.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada México
Viernes 10 de Octubre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol