Así quedaron los resultados de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026

Las Eliminatorias Europeas rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entraron en su fase decisiva con la celebración de la séptima jornada este jueves 9 de octubre.

Ocho compromisos se disputaron a lo largo del continente, consolidando a algunos líderes y manteniendo viva la lucha por los boletos directos y los puestos de repechaje.

La jornada estuvo marcada por las goleadas contundentes y los empates sin goles que complican las cuentas en varios grupos.

Las goleadas y actuaciones estelares

Varios equipos aprovecharon la jornada para sumar con autoridad y mejorar su diferencia de goles:

Malta 0-4 Países Bajos

Austria 10-0 San Marino

Islas Feroe 4-0 Montenegro

Bielorrusia 0-6 Dinamarca

Partido sufrido

Otros enfrentamientos fueron más cerrados, resultando en marcadores que, si bien no fueron espectaculares en goles, sí tienen un gran peso estratégico en la clasificación:

República Checa 0-0 Croacia: Uno de los duelos más esperados de la jornada terminó sin goles. El empate entre checos y croatas beneficia a sus perseguidores y mantiene la incertidumbre en un grupo muy apretado.

Otros resultados

Por otro lado, los demás partidos que se celebraron en esta jornada fueron:

Finlandia 2-1 Lituania

Chipre 2-2 Bosnia y Herzegovina

Escocia 3-1 Grecia

Con estos resultados de la séptima jornada, las selecciones europeas se preparan para la recta final del clasificatorio. Cada partido restante se convierte en una auténtica "final" que definirá qué países viajarán a México, Estados Unidos y Canadá para la Copa del Mundo de 2026.