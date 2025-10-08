Suscríbete a nuestros canales

Las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 continúa su desarrollo. La fecha 7 presenta un repertorio de encuentros decisivos que podrían marcar el futuro de varias selecciones.

Equipos como Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania y España tiene la tarea de seguir su paso firme, mientras que selecciones como Escocia, Serbia, Noruega y Grecia se encuentran luchando para no quedarse rezagadas y conquistar su boleto para el Mundial 2026.

Fecha 7 de la Eliminatorias UEFA

Previo a la fecha 7 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, así marcha la clasificación de las selecciones.

54 selecciones de la UEFA son las que se mantienen peleando por un boleto que les permita conseguir la clasificación al Mundial 2026. Es por eso que esta fecha FIFA será determinante, dejando selecciones clasificadas.

Son 16 los boletos que tiene UEFA para el Mundial 2026 en Europa, es por eso que cada encuentro es determinante en esta Fecha FIFA.

Así van las posiciones en las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA:

Grupo A

Eslovaquia 6 puntos Irlanda del Norte 3 puntos Alemania 3 puntos Luxemburgo 0 puntos

Grupo B

Suiza 6 puntos Kosovo 3 puntos Suecia 1 punto Eslovenia 1 punto

Grupo C

Dinamarca 4 puntos Escocia 4 puntos Grecia 3 puntos Bielorrusia 0 puntos

Grupo D

Francia 6 puntos Islandia 3 puntos Ucrania 1 punto Azerbaiyán 1 punto

Grupo E

España 6 puntos Georgia 3 puntos Turquía 3 puntos Bulgaría 0 puntos

Grupo F

Portugal 6 puntos Armenia 3 puntos Hungría 1 punto Irlanda 1 punto

Grupo G

Países Bajos Polonia Finlandia Lituania Malta

Grupo H

Bosnia 12 puntos Austria 12 puntos Rumania 7 puntos Chipre 4 puntos San Marino 0 puntos

Grupo I

Noruega 15 puntos Italia 9 puntos Israel 9 puntos Estonia 3 puntos Moldavia 0 puntos

Grupo J

Macedonia del Norte 11 puntos Bélgica 10 puntos Gales 10 puntos Kazajistán 3 puntos Liechtenstein 0 puntos

Grupo K

Inglaterra 15 puntos Albania 8 puntos Serbia 7 puntos Letonia 4 puntos Andorra 0 puntos

Grupo L

Croacia 12 puntos Chequia 12 puntos Islas Feroe 6 puntos Montenegro 6 puntos Gibraltar 0 puntos

El ganador de cada grupo avanzarán al Mundial 2026 para tener un total de 12 selecciones clasificadas. Mientras que los otro cuatros espacios, se disputan entre los segundos lugares de cada sector y los cuatro mejores clasificados de la Nations League en un playoff.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Hasta la fecha estas son las selecciones clasificadas para el Mundial 2026: