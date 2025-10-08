Eliminatorias UEFA

Así van las posiciones en las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA

Equipos como Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania y España tiene la tarea de seguir su paso firme

Oriana Garcia
Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 11:11 am
Las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 continúa su desarrollo. La fecha 7 presenta un repertorio de encuentros decisivos que podrían marcar el futuro de varias selecciones.

Equipos como Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania y España tiene la tarea de seguir su paso firme, mientras que selecciones como Escocia, Serbia, Noruega y Grecia se encuentran luchando para no quedarse rezagadas y conquistar su boleto para el Mundial 2026.

Fecha 7 de la Eliminatorias UEFA 

Previo a la fecha 7 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, así marcha la clasificación de las selecciones.

54 selecciones de la UEFA son las que se mantienen peleando por un boleto que les permita conseguir  la clasificación al Mundial 2026. Es por eso que esta fecha FIFA será determinante, dejando selecciones clasificadas.

Son 16 los boletos que tiene UEFA para el Mundial 2026 en Europa, es por eso que cada encuentro es determinante en esta Fecha FIFA.

Así van las posiciones en las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA:

Grupo A

  1. Eslovaquia 6 puntos
  2. Irlanda del Norte 3 puntos
  3. Alemania 3 puntos
  4. Luxemburgo 0 puntos

Grupo B

  1. Suiza 6 puntos
  2. Kosovo 3 puntos
  3. Suecia 1 punto
  4. Eslovenia 1 punto

Grupo C

  1. Dinamarca 4 puntos
  2. Escocia 4 puntos
  3. Grecia 3 puntos
  4. Bielorrusia 0 puntos

Grupo D

  1. Francia 6 puntos
  2. Islandia 3 puntos
  3. Ucrania 1 punto
  4. Azerbaiyán 1 punto

Grupo E

  1. España 6 puntos
  2. Georgia 3 puntos
  3. Turquía 3 puntos
  4. Bulgaría 0 puntos

Grupo F

  1. Portugal 6 puntos
  2. Armenia 3 puntos
  3. Hungría 1 punto
  4. Irlanda 1 punto

Grupo G

  1. Países Bajos
  2. Polonia
  3. Finlandia
  4. Lituania
  5. Malta

Grupo H

  1. Bosnia 12 puntos
  2. Austria 12 puntos
  3. Rumania 7 puntos
  4. Chipre 4 puntos
  5. San Marino 0 puntos

Grupo I

  1. Noruega 15 puntos
  2. Italia 9 puntos
  3. Israel 9 puntos
  4. Estonia 3 puntos
  5. Moldavia 0 puntos

Grupo J

  1. Macedonia del Norte 11 puntos
  2. Bélgica 10 puntos
  3. Gales 10 puntos
  4. Kazajistán 3 puntos
  5. Liechtenstein 0 puntos

Grupo K

  1. Inglaterra 15 puntos
  2. Albania 8 puntos
  3. Serbia 7 puntos
  4. Letonia 4 puntos
  5. Andorra 0 puntos

Grupo L

  1. Croacia 12 puntos
  2. Chequia 12 puntos
  3. Islas Feroe 6 puntos
  4. Montenegro 6 puntos
  5. Gibraltar 0 puntos

El ganador de cada grupo avanzarán al Mundial 2026 para tener un total de 12 selecciones clasificadas. Mientras que los otro cuatros espacios, se disputan entre los segundos lugares de cada sector y los cuatro mejores clasificados de la Nations League en un playoff.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Hasta la fecha estas son las selecciones clasificadas para el Mundial 2026:

  1. México
  2. Canadá
  3. Estados Unidos
  4. Australia
  5. Irán
  6. Uzbekistán
  7. Jordania
  8. Corea del Sur
  9. Japón
  10. Marruecos
  11. Túnez
  12. Argentina
  13. Brasil
  14. Colombia
  15. Ecuador
  16. Paraguay
  17. Uruguay
  18. Nueva Zelanda

Eliminatorias UEFA