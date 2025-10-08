Las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 continúa su desarrollo. La fecha 7 presenta un repertorio de encuentros decisivos que podrían marcar el futuro de varias selecciones.
Equipos como Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania y España tiene la tarea de seguir su paso firme, mientras que selecciones como Escocia, Serbia, Noruega y Grecia se encuentran luchando para no quedarse rezagadas y conquistar su boleto para el Mundial 2026.
Fecha 7 de la Eliminatorias UEFA
Previo a la fecha 7 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, así marcha la clasificación de las selecciones.
54 selecciones de la UEFA son las que se mantienen peleando por un boleto que les permita conseguir la clasificación al Mundial 2026. Es por eso que esta fecha FIFA será determinante, dejando selecciones clasificadas.
Son 16 los boletos que tiene UEFA para el Mundial 2026 en Europa, es por eso que cada encuentro es determinante en esta Fecha FIFA.
Así van las posiciones en las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA:
Grupo A
- Eslovaquia 6 puntos
- Irlanda del Norte 3 puntos
- Alemania 3 puntos
- Luxemburgo 0 puntos
Grupo B
- Suiza 6 puntos
- Kosovo 3 puntos
- Suecia 1 punto
- Eslovenia 1 punto
Grupo C
- Dinamarca 4 puntos
- Escocia 4 puntos
- Grecia 3 puntos
- Bielorrusia 0 puntos
Grupo D
- Francia 6 puntos
- Islandia 3 puntos
- Ucrania 1 punto
- Azerbaiyán 1 punto
Grupo E
- España 6 puntos
- Georgia 3 puntos
- Turquía 3 puntos
- Bulgaría 0 puntos
Grupo F
- Portugal 6 puntos
- Armenia 3 puntos
- Hungría 1 punto
- Irlanda 1 punto
Grupo G
- Países Bajos
- Polonia
- Finlandia
- Lituania
- Malta
Grupo H
- Bosnia 12 puntos
- Austria 12 puntos
- Rumania 7 puntos
- Chipre 4 puntos
- San Marino 0 puntos
Grupo I
- Noruega 15 puntos
- Italia 9 puntos
- Israel 9 puntos
- Estonia 3 puntos
- Moldavia 0 puntos
Grupo J
- Macedonia del Norte 11 puntos
- Bélgica 10 puntos
- Gales 10 puntos
- Kazajistán 3 puntos
- Liechtenstein 0 puntos
Grupo K
- Inglaterra 15 puntos
- Albania 8 puntos
- Serbia 7 puntos
- Letonia 4 puntos
- Andorra 0 puntos
Grupo L
- Croacia 12 puntos
- Chequia 12 puntos
- Islas Feroe 6 puntos
- Montenegro 6 puntos
- Gibraltar 0 puntos
El ganador de cada grupo avanzarán al Mundial 2026 para tener un total de 12 selecciones clasificadas. Mientras que los otro cuatros espacios, se disputan entre los segundos lugares de cada sector y los cuatro mejores clasificados de la Nations League en un playoff.
Selecciones clasificadas al Mundial 2026
Hasta la fecha estas son las selecciones clasificadas para el Mundial 2026:
- México
- Canadá
- Estados Unidos
- Australia
- Irán
- Uzbekistán
- Jordania
- Corea del Sur
- Japón
- Marruecos
- Túnez
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Uruguay
- Nueva Zelanda