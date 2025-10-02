¡Una fortuna! Esta sería el valor de la entrada más barata para la final del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La FIFA ha abierto oficialmente la venta de boletos para el Mundial de 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, un certamen que marcará un antes y después en la historia del fútbol, tomando en cuenta que será la primera vez que tres países serán sedes de este evento.

Los aficionados de todo el mundo ya pueden comenzar a planificar su experiencia futbolística adquiriendo entradas para los partidos, que se celebrarán en diversas ciudades de los tres países. El máximo rector del fútbol dio a conocer los precios para los boletos en cada uno de los países, incluyendo el partido final que se disputará en el estadio MetLife de New Jersey el próximo 19 de julio.

Entre tickets más económicos para el inicio de la Copa del Mundo se encuentra de $60 a $120 que serían la más baratas en las partidos de fase de grupos. Asimismo, de $345 a $805 son los montos de las más elevado en las mencionadas instancias del Mundial.

¿Cuánto vale la entrada más barata de la Final del Mundial?

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 tendrá un valor de 2.030 dólares, una cifra que ya está generando debate entre los fanáticos del fútbol. Este precio corresponde a la categoría más económica disponible para el partido más esperado del torneo, que se celebrará en un estadio de Estados Unidos. A pesar de ser la opción más accesible dentro del estadio, sigue siendo un monto considerable para muchos hinchas que sueñan con presenciar en vivo el desenlace de la Copa del Mundo.

Para los mexicanos, el precio en su moneda local tendría un valor superior a los 3 millones de pesos, lo que vuelve casi inalcanzable la experiencia para una gran parte de la población. Las redes sociales ya reflejan el impacto de estos precios, con reacciones que van desde la sorpresa hasta la indignación.